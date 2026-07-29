115 yıllık kulüp iflas etti: Artık anılarda yaşayacak!

Kuruluş tarihi 1911 olan, dünya futboluna yıldız isimleri kazandıran 115 yıllık kulüp iflas ederek tarihe karıştı. Artık anılarda yaşayacak.

İtalya'nın Brescia kentinin futbol kulübü Brescia, 115 yıl önce kuruldu.

İtalyan futbolunun en üst ligi olan Serie A'da yıllarca mücadele etti.

Kadrosunda Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo gibi ünlü yıldızlar forma giydi.

Ancak yıllar sonra düşüşe geçti. Son olarak Serie C'ye kadar inen kulüp, katılım koşullarını yerine getiremeyince lisansını da kaybetti.

MAAŞ VE VERGİ CEZALARI BİTİRDİ

Kulüp geçen yıl maaş ve vergi ödemelerindeki usulsüzlük nedeniyle hem sportif, hem de maddi olarak cezalar aldı. Kulübün sahibi Massimo Cellino, son çare olarak alacaklılara karşı yeniden yapılandırma planını devreye sokmak istedi. Ancak bu da yetmedi.

Sonunda mahkeme 20 milyon euroluk ödenmeyen borç nedeniyle kulübün iflas ettiğine karar verdi.

Böylece kapısına kilit vurulan Brescia Kulübü, tarihe karıştı ve artık anılarda yaşayacak.