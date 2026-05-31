112 yıllık TFF 3. Lig ekibi Ahmet Nur Çebi'den gelecek haberi bekliyor

TFF 3. Lig ekibi Altay'da gözler Sinan Kanlı ile Ahmet Nur Çebi arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Çebi'nin kulübün tamamını ya da büyük hisseyi alması halinde borçların erimesi bekleniyor.

TFF 3. Lig'de geçen sezon son anda kümede kalıp, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da gözler başkan Sinan Kanlı ile Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında 6 Haziran'da İzmir'de yapılması planlanan büyük buluşmaya çevrildi.

TAMAMINI YA DA BÜYÜK HİSSEYİ ALABİLİR

Transfer yasağı Süper Lig'de mücadele ettiği 2022 yılından bu yana devam eden 112 yıllık köklü kulübün şirketleşme yoluna giderek borçlarını eritmesi bekleniyor. Başkan Sinan Kanlı, iki kez görüştüğü Ahmet Nur Çebi'nin kulübün tamamını ya da büyük hisseyi alabileceğini dile getirdi.

FIFA'DA DAVALIK 12 MİLYON EURO FUTBOLCU BORCU VAR

İkili arasındaki görüşmelerin olumlu bir seviyeye geldiği ifade edilirken, Altay'a sempatisi olduğu belirtilen Ahmet Nur Çebi'nin kulübün yarışmacı haklarını alması durumunda transfer yasağının kaldırılması gündeme gelecek.

Kulüpten alacaklı 20 eski yabancı oyuncusuyla FIFA'da davalık olan Altay'ın 12 milyon euro futbolcu borcu bulunuyor. İzmir temsilcisi yaz döneminde borçlu olduğu oyuncularla el sıkışıp yeni sezonda puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor. Altay'da genel kurul tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak. (DHA)

