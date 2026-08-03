112 yıllık kulüp kayyuma başvurdu

İzmir'in 112 yıllık köklü kulüplerinden Altay'da uzun süredir devam eden yönetim krizi yeni bir aşamaya taşındı. Siyah-beyazlı kulüpte mevcut yönetim, kulübe kayyum atanması talebiyle mahkemeye başvurdu. Başkan Sinan Kanlı ve yönetim kurulunun görevlerinden istifa ettikten sonra bugün İzmir Adliyesi'ne giderek ilgili mahkemeye resmi dilekçesini sunduğu belirtildi.

SÜREÇ ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgilere göre yönetimin mahkemeye sunduğu dilekçede, kulübün son üç olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmaması nedeniyle yönetim boşluğunun oluştuğu ve kulübün içinde bulunduğu ağır mali tablonun bu süreci daha da çıkmaza sürüklediği ifade edildi. Bu gerekçeler doğrultusunda kulübün faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına kayyım atanmasının talep edildiği öğrenildi.

GENEL KURUL SÜRECİNİ BAŞLATACAK

Mahkemenin kayyım atanmasına karar vermesi halinde görevlendirilecek kayyımın ilk olarak seçimli olağanüstü genel kurul sürecini başlatması bekleniyor. Ancak yapılacak kongrede de başkan adayı çıkmaması halinde Altay için kritik bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda kulübün hukuki geleceğine ilişkin farklı seçeneklerin değerlendirileceği, tasfiye sürecinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Altay, son yıllarda yaşadığı sportif ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçerken, yönetimin mahkemeye yaptığı bu başvuru siyah-beyazlı camiada endişeleri daha da artırdı. Gözler şimdi mahkemenin vereceği karara çevrilirken, kulübün geleceğini belirleyecek sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.