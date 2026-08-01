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Halk TV Spor 112 yıllık kulübü yıkan gelişme: Sezonun başlamasına haftalar kala kayyum atanacak

112 yıllık kulübü yıkan gelişme: Sezonun başlamasına haftalar kala kayyum atanacak

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yatırımcı arayışları sonuç vermedi. Başkan Sinan Kanlı, mahkemeye giderek kayyum atanmasını talep edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
112 yıllık kulübü yıkan gelişme: Sezonun başlamasına haftalar kala kayyum atanacak

TFF 3. Lig’de yer alan İzmir’in 112 yıllık kulübü Altay’da yönetime kayyum atanacağı açıklandı.

YATIRIMCI ÇIKMADI

Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3.5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul merkezli çalışma grubunun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı.

KAYYUM ATANACAK

Başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü yetkili mahkemeye başvurarak yönetimi bırakacaklarını ve kulübe kayyum atanacağını kaydetti.

Altay Başkanı Sinan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Atanacak olan kayyum yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim. Yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim. Kulübümüzün yaşadığı şu zor günlerde bu büyük kulübü yine bu büyük camianın ayağa kaldıracağına inancım sonsuzdur. Şahsım adına elimden gelenin yapılacağının da bilinmesini özellikle rica ederim.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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