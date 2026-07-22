112 yıllık bağıra bağıra gidiyor: "İçimiz parçalanıyor" diyerek acı gerçeği itiraf etti

Türk sporunun 112 yıllık kulübü, Türk futbolunun unutulmaz takımı Altay bağıra bağıra gidiyor.

Siyah beyazlı kulüpte geçen haftaki olağanüstü genel kurulda da başkan adayı çıkmadı. Eski başkan ve divan kurulunun eski başkanı Ahmet Taşpınar, acı gerçeği itiraf etti.

"BU SON BELLİYDİ"

Taşpınar, şunları söyledi:

"Özgür Ekmekçioğlu döneminden önce yine 3'üncü Lig'de amatörün kıyısından dönmüştük. Özgür Ekmekçioğlu geldi, bir 10 sene daha süreç uzadı. Şimdi aynı ligdeyiz, borç ise farklılaştı. Bu ekonomik koşullarda, gelir-gider dengesizliğinde kulüplerin yaşaması çok zor. Bu son belliydi. Kaçınılmaz son. Bütün yollar kapandı. Dışarıdan destek gelmediği müddetçe kendi bünyemizden çözemeyiz. Gücümüz yeterli değil.

Altay gibi bu sonu çoğu kulüp yaşayacak. Altay'ın işi çok zor. Kulübün dinamikleri kalmadı. Şahıslar da yoruldu. Belli bir kitle etrafında kulüp yaşamaya çalışıyordu. Borç katlandı, yanlış yönetim de etken oldu ancak kimsede suç yok. Kulübü bu duruma sistem getirdi. Bu sene lige katılırsak Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'un yaşadığını yaşarız. Yönetim bütçe oluştursa, FIFA'dan gelecek puan silme cezalarının önüne geçemez. Kadro kalmadı, transferi açamayacaksın. Genç oyuncularla daha çok rezil oluruz.

Yatırımcı bulamadık, camianın çözeceği bir şey kalmadı. Geçen sene kampanya ile 1 milyon 200 bin TL para toplandı, bu Altay'ın 10 günlük gideri. 111'inci yıla özel 111 forma yaptırdık, 45'ini satabildik. Her şey denendi. Acı bir gerçek. İçimiz parçalanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor." (DHA)