11 yıl sonra Süper Lig'den düşüp çılgınca kutlama yaptılar

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ATİLLA GERİN: TAM DESTEK İSTİYORUM

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin ise "Ben ve ekibim, oyuncularımın bütün hedefi ait olduğumuz yere dönmektir. Allah'ın izni ile bunu başaracağız. Kayserispor'a yakışır bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Allah'ın izni ile sahaya çıktığında bu arma için, bütün mücadelesini verecek, en iyi haliyle sahada olacak sizi oradan mutlu şekilde evimize gönderecek bir takım göreceksiniz.