11 Olimpiyat madalyalı efsane ölümden döndü: Neredeyse ölmek aklımın ucundan geçmemişti

29 yaşındaki Olimpik jimnastikçi Simone Biles, yakın zamanda korkutucu bir sağlık sorunu yaşadığını açıkladı.

11 Olimpiyat madalyası bulunan Biles, cumartesi günü Instagram’da bileğinde birden fazla hastane bilekliğinin olduğu bir fotoğraf paylaştı.

‘’NEREDEYSE ÖLMEK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEMİŞTİ’’

Hastaneye neden kaldırıldığını açıklamayan Biles, "Normalde bu tür şeyleri paylaşmam çünkü günümüzde mahremiyete değer veriyorum. Ama bu hafta neredeyse ölmek aklımın ucundan geçmemişti" ifadelerini kullandı.



2024 Paris Olimpiyatları’nda 4 madalya kazanan Biles, yaşananlara dair daha fazla detay vermedi.

‘’BELKİ DE EN KORKUNCUYDU’’

Mart ayında Indianapolis Colts ile sözleşme imzalayan eşi Jonathan Owens'ın bu olay sırasında yanında olmadığını söyledi.

Biles, "Bu, hayatımın en korkunç deneyimlerinden biriydi, hatta belki de en korkuncu. Özellikle de Jonathan (Owens) antrenmanlar için Indy'de olduğu için" yorumunu yaptı.

Biles son olarak, "Bu hafta yatakta dinlenerek geçirdim, er ya da geç açıklayacağım ama bana ulaşan, halimi soran, ziyaret eden ve çiçek gönderen yakın çevreme çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Yapılan bu paylaşım, Biles’in 3 Haziran’da trambolinde takla attığı bir videoyu paylaşmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

YARIŞMANIN VÜCUDUNA VERDİĞİ ZARARDAN BAHSETMİŞTİ

Dünyanın en çok madalya kazanan jimnastikçisi olan Biles, 2025 yılında L’Equipe’e verdiği röportajda, "Köye geri döndüm, asansöre bindim ve vücudum kelimenin tam anlamıyla çöktü. 10 gün boyunca hastaydım. Geçen gün arkadaşlarımla bahçede koşuyorduk, üç gün boyunca ağrılarım ve sızılarım oldu." sözlerini sarf etmişti.

TEPKİ ÇEKEN BAŞLIK

Yahoo Sports, Amerikalı jimnastikçi ile ilgili yaptığı haberde ‘’NFL eşi Simone Biles neredeyse hayatını kaybediyordu, hastane fotoğrafları yayımlandı’’ başlığını kullandı.

Yahoo Sports yazarı McQuade Arnold, Simone Biles için “NFL Wife (NFL eşi)” ifadesini kullandığı için gelen tepkiler sonrası özür diledi.