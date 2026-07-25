10'u bulan Amedspor 11'in peşinde
Süper Lig'in yeni takımı Amedspor 10'u buldu, 11'in peşinde. Transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Transfer bombalarını peş peşe patlatan yeşil kırmızılı kulüp 10'u buldu, 11'in peşine düştü.
İŞTE KADRODAKİ 10 YABANCI FUTBOLCU
Amedspor, yeni sezon öncesi yabancı oyuncu transferlerinde 10'u buldu. Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; yeni transferler için de çalışmalar sürüyor. Kadrodaki 10 yabancı şöyle:
Alban Lafont – Fildişi Sahili
David Bates – İskoçya
Lumbardh Dellova – Kosova
Amadou Cisse – Gine
Dia Saba – İsrail
Ermal Krasniqi – Kosova
Daniel Moreno – Kolombiya
Florent Hasani – Kosova
Mbaye Diagne – Senegal
Rayan Raveloson – Madagaskar
Haberde bu oyunculardan Dia Saba, Daniel Moreno, Florent Hasani ve Mbaye Diagne yeni sezon planlamasında yer aldığı, Diagne’nin durumunun Burdur kampında teknik heyetin raporuna göre netleşeceği belirtildi.