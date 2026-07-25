10'u bulan Amedspor 11'in peşinde

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Transfer bombalarını peş peşe patlatan yeşil kırmızılı kulüp 10'u buldu, 11'in peşine düştü.

İŞTE KADRODAKİ 10 YABANCI FUTBOLCU

Amedspor, yeni sezon öncesi yabancı oyuncu transferlerinde 10'u buldu. Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; yeni transferler için de çalışmalar sürüyor. Kadrodaki 10 yabancı şöyle:

Alban Lafont – Fildişi Sahili

David Bates – İskoçya

Lumbardh Dellova – Kosova

Amadou Cisse – Gine

Dia Saba – İsrail

Ermal Krasniqi – Kosova

Daniel Moreno – Kolombiya

Florent Hasani – Kosova

Mbaye Diagne – Senegal

Rayan Raveloson – Madagaskar

Haberde bu oyunculardan Dia Saba, Daniel Moreno, Florent Hasani ve Mbaye Diagne yeni sezon planlamasında yer aldığı, Diagne’nin durumunun Burdur kampında teknik heyetin raporuna göre netleşeceği belirtildi.