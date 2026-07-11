103 yıllık kulübün küme düşmesi TFF 2. Lig ekiplerine yaradı: 1 takım daha kalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Altınordu'yu küme düşürdü. Lige katılım belgelerini sisteme zamanında yüklemeyen İzmir ekibi, 3. Lig'e düşürüldü.

ALTINORDU GİDİNCE 1 TAKIM KÜMEDE KALACAK

TFF'nin bu kararı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki diğer takımlara yaradı. Altınordu'nun çekilmesiyle birlikte 1 takım sezon sonunda kümede kalacak. Fikstürün 17 takımla çekileceğini duyuran TFF, Altınordu'nun yanı sıra 2 takımın küme düşeceğini ifade etti.

TFF karara dair yaptığı açıklamada "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YATIRIMCI BULAMADILAR

2. Lig'e katılmak için bir süredir yatırımcı arayan Altınordu, pek çok isimle masaya otursa da şartlarda anlaşma sağlayamadı. Kulüp lige katılmama kararını haftalar önceden açıklarken camiada ortalık karıştı. Kulüpten pek çok önemli isim karardan vazgeçilmesi için