10 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamada hukuk müşavirliğinin 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği’nce 19.05.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.05.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 15.05.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 16.05.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 16.05.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi IVAN MANCE’nin 16.05.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca19.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- İKAS EYÜPSPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN GEDİK’in 17.05.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncave “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca18.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İKAS EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu SEYFETTİN ANIL YAŞAR’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca19.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY DA SEVK EDİLDİ

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.