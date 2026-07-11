1. Lig'in yeni ekibi iki sponsor birden buldu: İmzalar atıldı
1. Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 Spor, yeni sezon için iki sponsorluk anlaşması birden imzaladı. Yapılan anlaşma resmen açıklandı.
1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.
İKİ SPONSORLUK BİRDEN
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Umba Metal'in 2026-2027 sezonunda takımın forma şort arka sponsoru olacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz, forma konç sponsorluğu için de Mutlu Turizm ile anlaştı. Kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destekten dolayı Umba Metal'e ve Mutlu Turizm ailesine teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
PLAY-OFF FİNALİNDE MUŞSPOR'U YENDİLER
Geçtiğimiz sezon 2. Lig'i Bursaspor'un arkasında 2. sırada bitiren Mardin 1969 Spor, play-off finalinde karşılaştığı Muşspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Ligde kalıcı olmayı ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Mardin ekibinin 1. Lig'deki ilk 10 hafta maçları şu şekilde:
- Ümraniyespor (D)
- Antalyaspor
- Boluspor (D)
- Vanspor FK
- Sivasspor (D)
- Bodrum FK
- Iğdır FK (D)
- Kayserispor
- Bursaspor (D)
- Fatih Karagümrük