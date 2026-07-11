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Halk TV Spor 1. Lig'in yeni ekibi iki sponsor birden buldu: İmzalar atıldı

1. Lig'in yeni ekibi iki sponsor birden buldu: İmzalar atıldı

1. Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 Spor, yeni sezon için iki sponsorluk anlaşması birden imzaladı. Yapılan anlaşma resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
1. Lig'in yeni ekibi iki sponsor birden buldu: İmzalar atıldı

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.

İKİ SPONSORLUK BİRDEN

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Umba Metal'in 2026-2027 sezonunda takımın forma şort arka sponsoru olacağı belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, forma konç sponsorluğu için de Mutlu Turizm ile anlaştı. Kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destekten dolayı Umba Metal'e ve Mutlu Turizm ailesine teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

PLAY-OFF FİNALİNDE MUŞSPOR'U YENDİLER

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'i Bursaspor'un arkasında 2. sırada bitiren Mardin 1969 Spor, play-off finalinde karşılaştığı Muşspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Ligde kalıcı olmayı ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Mardin ekibinin 1. Lig'deki ilk 10 hafta maçları şu şekilde:

  • Ümraniyespor (D)
  • Antalyaspor
  • Boluspor (D)
  • Vanspor FK
  • Sivasspor (D)
  • Bodrum FK
  • Iğdır FK (D)
  • Kayserispor
  • Bursaspor (D)
  • Fatih Karagümrük
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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