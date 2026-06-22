1. Lig'de harcama limitleri belli oldu
TFF 1. Lig'de takım harcama limitleri belirlendi. TFF Kulüp Lisans Kurulu, yapılan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.
BOLUSPOR'A LİMİT TANIMLANMADI
TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.
İŞTE 1. LİG'DE HARCAMA LİMİTLERİ
1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
- Esenler Erokspor - 476.173.702 TL
- Sivasspor - 431.132.006 TL
- Iğdır FK - 421.039.095 TL
- Sarıyer - 328.665.980 TL
- Bodrum FK - 305.291.101 TL
- Antalyaspor - 232.101.948 TL
- Kayserispor - 232.101.948 TL
- Fatih Karagümrük - 232.101.948 TL
- Bursaspor - 232.101.948 TL
- Batman Petrolspor - 232.101.948 TL
- Muğlaspor - 232.101.948 TL
- Ümraniyespor - 160.181.601 TL
- Pendikspor - 158.711.721 TL
- İstanbulspor - 145.094.559 TL
- Vanspor - 139.577.869 TL
- Bandırmaspor - 123.144.131 TL
- Ankara Keçiörengücü - 108.181.421 TL
- Manisa FK - 107.337.579 TL
- Boluspor - Limit açıklanmadı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi