1 gole altın kazandı

1. Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Muğlaspor'un forveti Yasin Uzunoğlu ödüllendirildi. Yeşil-beyazlıların 1. Lig tarihindeki ilk golünü atan Yasin'e altın ödülü verildi.

YASİN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Muğlaspor'un oyuncusu Yasin için tören düzenledi. Antrenman sonrası Yasin'e altın hediye eden Kıyanç, "Futbolcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, Muğlaspor tarihi açısından önemli. Sizin bütün emeklerinizle birlikte kazanılmış bir başarı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Yasin Uzunoğlu geçen sezon Muğlaspor 2. Lig'deyken 3. Lig'de yer alan Karşıyaka'ya kiralık gönderilip bu yıl 1. Lig'de takıma dönmüştü.

MUĞLASPOR'UN PERFORMANSI

1. Lig'de şu ana kadar 4 maç oynayan Muğlaspor, 1 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Muğla temsilcisi, topladıı 5 puanla 10. sırada yer alıyor.