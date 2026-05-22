Zeydan Karalar'dan Kurultay çağrısı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verilen kararın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kurultay çağrısında bulundu.
Yargı kararı ile CHP'nin Kılıçdaroğlu'na teslim edilmesinin ardından gelişmeler ve önemli isimlerin açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünkü kararın ardından akşam saatlerinde Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamada 1-2 ay içerisinde kurultaya gidileceğinin açıklanmasının doğru yol olacağı ifade edilmişti.
ZEYDAN KARALAR'DAN DA KURULTAY ÇAĞRISI GELDİ
Yavaş'ın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan da açıklama geldi. Karalar da partide dağılma olmadan en kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti:
"Cumhuriyet Halk Partimiz tarihi bir süreçten daha geçmektedir. Cumhuriyeti kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır."
