Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları için açıklama: Kritik eşikteyiz

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sayısının 2027 bütçesi Meclis’ten geçtikten sonra açıklanacağını söyledi. Tekin, ihtiyaç duyulan yerlerde ek ders ücretiyle öğretmen görevlendirmesinin süreceğini belirtti.

Bengü Türk’e konuşan Tekin, atama takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ne kadar atama yapacağımıza dair konu 2027 Bütçesi, Plan Bütçeye gelip Genel Kurul'dan geçtikten sonra kamuya istihdam edilecek toplam personel sayısı içerisinde kendi kontenjanımızı görüp ilan edeceğimiz bir konudur.”

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DEDİĞİMİZ ŞEY ŞU..."

Ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Tekin, “Ücretlik öğretmenlik dediğimiz şey şu, öğretmen ihtiyaçlarını karşılayamadığımız yerlerde ek ders ücreti karşılığında görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız. İhtiyacımız olduğu sürece devam edeceğiz.” dedi.

ENGELLİ ATAMALARI HAKKINDA DA AÇIKLAMA

Engelli istihdamına ilişkin sürecin iki bakanlıkla birlikte yürütüldüğünü söyleyen Tekin, henüz kesin bir sayı açıklamadı:

“Engelli kardeşlerimizle ilgili de diğer iki bakanlık ile birlikte yürütüyoruz süreci. Onun kendi sayıları var biliyorsunuz. Bütçe çalışmaları devam ettiği için tam kritik eşikteyiz. Bizim talep ettiğimiz sayılar var. Orta noktada buluşup, kamuoyu ile paylaşacağız”