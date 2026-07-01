Yeniden Refah'tan aday olmuştu: 185 kişiyle birlikte AKP'ye katıldı

AKP Kocaeli İl Başkanlığınca Gölcük İlçe Teşkilatı’nın 118. Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

İlçe ilçe, mahalle mahalle teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Gölcük Belediye Başkanlığına aday olan Ahmet Eren de AKP'ye katıldı.

YENİDEN REFAH'IN ADAYI AKP'YE KATILDI

Eren ile birlikte 185 kişinin daha AKP'ye katıldığını duyuran AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus şu sözleri sarf etti:

"Yeniden Refah Partisi’nin önceki dönem Gölcük İlçe Başkanı ve Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren kardeşimiz, 185 arkadaşıyla birlikte partisinden istifa ederek AK Partimize katıldı. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına katkı sunmak, yaşadıkları şehre ve ülkelerine hizmet etmek isteyen bu kardeşlerimiz, en doğru adresin AK Parti olduğunu görerek aramıza katıldılar.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi AK Parti, Türkiye’nin her rengini bünyesinde barındıran büyük bir çatıdır. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle bir “Türkiye Kitabı” olan partimize katılan tüm kardeşlerimize "Hoş geldiniz," diyorum. İnşallah bundan sonra da bu kutlu yürüyüşte omuz omuza vererek nice hizmetlere birlikte imza atacağız. Bu katılımda emeği bulunan başta İlçe Başkanımız Kemal Yavuz olmak üzere tüm Gölcük teşkilatımıza teşekkür ediyorum."