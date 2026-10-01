YENİ Parti'nin yeni miting adresi belli oldu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın düzenleyeceği Rize ve Artvin programı belli oldu. Özel, Rize’de esnaf ziyareti yapacak, Artvin’de cuma namazının ardından ise Milli İrade Meydanı’nda yurttaşlarla birlikte miting düzenleyecek.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştireceği Rize ve Artvin programının detayları belli oldu.
Özel, sabahın erken saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesinde esnaf ziyaretiyle başlayacağı saha programını, Artvin’de düzenleyeceği büyük miting ile sürdürecek.
YARIN İLK DURAK RİZE OLACAK
Özgür Özel’in Karadeniz programı 2 Ekim Cuma günü sabah saat 07.50’de Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan 10 Mart Caddesi’ndeki esnaf ziyaretiyle başlayacak.
Bölge esnafı ve yurttaşlarla bir araya gelecek olan Özel, talepleri ve sorunları dinleyecek.
YENİ MİTİNG ADRESİ DE BELLİ OLDU
Rize'deki temaslarının ardından Artvin'e geçecek olan YENİ Parti Lideri, saat 12.07’de Artvin Merkez Camii’nde Cuma namazını kılacak. Programın devamında ise saat 14.00’te Milli İrade Meydanı’nda Artvinlilerle birlikte Miting düzenleyecek.