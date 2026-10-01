Halk TV Siyaset YENİ Parti'nin yeni miting adresi belli oldu

YENİ Parti'nin yeni miting adresi belli oldu YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın düzenleyeceği Rize ve Artvin programı belli oldu. Özel, Rize’de esnaf ziyareti yapacak, Artvin’de cuma namazının ardından ise Milli İrade Meydanı’nda yurttaşlarla birlikte miting düzenleyecek.