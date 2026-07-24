YENİ Parti'nin sosyal medya hesapları duyuruldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "mutlak butlan" kararına yönelik yargısal adımların sonuçsuz kalması üzerine Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da açılan Anadolu Kulübünde yapılan ilk toplantıda Özgür Özel, oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanı seçildi.

YENİ PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIKLANDI

Partinin sosyal medya hesapları da Özel'in ekibi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

91 milletvekili ile Mecliste ana muhalefet olma yetkisi olan Yeni Parti'nin X (eski adıyla Twitter), Instagram, Facebook ve YouTube hesapları şöyle:

X: https://x.com/yenipartiyiz

Instagram: https://instagram.com/yenipartiyiz

TikTok: https://www.tiktok.com/@yenipartiyiz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61592463983298

YouTube: https://www.youtube.com/@yenipartiyiz

Öte yandan Özgür Özel cumartesi günü saat 11.00'de kurucu kadro ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra 12.00'de YENİ Parti'nin ilk Parti Meclisi toplantısının yapılacağını duyurdu.