YENİ Parti'nin Ankara İl Başkanlığı yönetim kadrosu belli oldu

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YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde ve Kurucu İl Başkanı İbrahim Karaca başkanlığında oluşturulan Kurucu İl Yönetimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşımda, Ankara'nın 25 ilçesinde örgütlenme çalışmalarının sürdürüleceği ve partinin iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU

YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Kurucu İl Başkanımız Sayın İbrahim Karaca’nın başkanlığında; demokrasiye, adalete ve halkın iradesine dayanan yeni bir siyaset anlayışını Ankara’da büyütmek üzere yola çıktık.

Ankaramızın 25 ilçesinde örgütlenme çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek, partimizi iktidara taşıyacak mücadeleyi omuz omuza verecek YENİ Parti Kurucu İl Yönetimimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Görev üstlenen tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyor; Kurucu İl Yönetimimizin Başkentimize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Yeni bir başlangıç, güçlü bir örgüt, umutlu bir Türkiye…"