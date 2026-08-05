YENİ Partili Tezcan: Demirtaş ve Kavala için çerçeve yasaya gerek yoktu

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Halk TV'de Rota programına katıldı.

Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis'e sunulan çerçeve yasa hakkında YENİ Parti'nin tutumunu anlatan Tezcan şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti'nin tutumu bugüne kadar hangi noktadaysa bugün de aynı noktadayız. Bu nedir? Bir kere Türkiye'nin bu meselesi evet önemli bir meseledir, bu meselenin çözümü için adım atmak gerekir ama bunun için bir samimi mutabakatla, hukuk zemininde, demokrasi zemininde bir samimi mutabakata ihtiyacımız var. Şimdi kanunun hazırlanış şeklinden Meclis'e geliş şekline kadar bu samimiyeti göremiyoruz"

"KOMİSYON RAPORUNUN YALNIZCA BİR KISMI UYGULANIYOR"

Tezcan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporu hatırlatarak, raporda PKK'nin silah bırakmasına ilişkin öneriler ile demokratikleşme başlığının birlikte ele alındığını söyledi. Meclis'e sunulan teklifin yalnızca silah bırakma sürecine ilişkin düzenlemeleri içerdiğini belirten Tezcan, demokratikleşme başlığının ise gündeme alınmadığını savundu.

Tezcan, "Komisyon raporunda süreçle ilgili yasal düzenlemeler ve demokratikleşme önerileri eş zamanlı yürütülecekti. Şimdi yalnızca bir kısmı getiriliyor" dedi.

"DEMİRTAŞ, KAVALA VE KAYYUM İÇİN BU YASAYA GEREK YOK"

Tezcan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının mevcut yasa teklifine bağlı olmadığını belirterek, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesi ile Can Atalay hakkındaki kararların uygulanması için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Demirtaş evine dönmelidir, Ahmetler görevine dönmelidir" açıklamasını hatırlatan Tezcan, "7. maddesinin birinci bendini uygulamanız için herhangi bir düzenleme yapmanıza gerek yok ama uygulamadınız. Demirtaş'ın evine dönmesi için bu kanunun çıkmasını beklemek gerekmiyor. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları uygulanabilir" diye konuştu.

Kayyum uygulamasının sona erdirilmesi için de yalnızca Belediye Kanunu'nda tek maddelik değişikliğin yeterli olacağını öne süren Tezcan, mevcut kayyumların görevden ayrılarak seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine dönebileceğini söyledi.

"TEKLİF ÖNCE KOMİSYONDA TARTIŞILMALIYDI"

Tezcan, teklif hazırlanırken siyasi partilerin ve daha önce bu konuda çalışan Meclis komisyonunun sürece dahil edilmemesini de eleştirerek, "Bu teklif neden hazırlık aşamasında komisyonla paylaşılmadı? Gizli saklı imzaya açmak yerine partilerin temsil edildiği komisyonda müzakere edilmeliydi" ifadelerini kullandı.