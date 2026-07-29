YENİ Parti'den Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilk tepki

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınmasına YENİ Parti’den ilk tepki geldi. Operasyonun halk iradesini hedef aldığını savunarak Dedetaş’ın yanında olduklarını belirttiler.

YAŞAR TÜZÜN'DEN TEPKİ

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, gözaltı kararının yalnızca bir belediye başkanını ilgilendirmediğini belirtti.

Tüzün, “Bugün Sinem Dedetaş'a yönelik gözaltı işlemi, yalnızca bir belediye başkanını değil, sandıkta tecelli eden halk iradesini de doğrudan ilgilendirmektedir” dedi.

Hukukun deliller ve evrensel ilkeler doğrultusunda işletilmesi gerektiğini vurgulayan Tüzün, “Hiç kimse, bağımsız mahkemeler tarafından verilmiş kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu ilan edilemez” ifadelerini kullandı.

Partisinin Dedetaş ve belediye yönetiminin yanında olduğunu açıklayan Tüzün, belediye başkanlarının halka hizmet etmeyi sürdüreceğini kaydetti. Tüzün, “Hiçbir gözaltı işlemi, hiçbir baskı girişimi bu kararlılığı sekteye uğratamayacaktır” dedi.

ZEYBEK: YAŞANANLARI GERÇEK SEBEBİ BUDUR

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de operasyonun, İstanbul’da kazanılan belediyelere yönelik sürecin devamı olduğunu savundu. Zeybek, İBB dahil operasyon düzenlenen belediye sayısının 16’ya ulaştığını öne sürdü.

Zeybek, “Sinem Dedetaş’ın tek ‘suçu’ Üsküdar gibi iktidarın en önemli ilçesini kazanmış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Dedetaş’ın AKP döneminden kalan belediye borçlarını gündeme getirdiğini belirten Zeybek, Üsküdar sahilindeki kamu alanlarının işgaline son verildiğini ve vakıflara aktarılan paraların kesildiğini söyledi.

Zeybek, “Bugün yaşananların ardındaki gerçek sebepler bunlardır” değerlendirmesinde bulunarak, “Sinem başkanımızın sonuna kadar yanındayız” dedi.