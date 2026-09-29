YENİ Parti'den Ömer Çelik'e fon skandalı yanıtı: Alayı AKP'li

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in fon skandalına ilişkin açıklamalarına YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan sert yanıt geldi.

Günaydın, şirketlerden fonlara, denetim kurumlarından atamalara kadar tüm sürecin iktidarla bağlantılı olduğunu öne sürerek, “Bunların alayı AKP'li. Firması AKP'li, fonu AKP'li ve bunu denetleyemeyen kişiler de AKP'li” dedi.

“MESELENİN ÖZÜNE DOKUNMAYAN LAF CAMBAZLIĞI”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumhurbaşkanımızın bu işlerle hiçbir alakası yoktur” açıklamasına tepki gösteren Günaydın, yanıtı “Tam Ömer Çelik'e özgü lafebeliği” sözleriyle değerlendirdi.

Günaydın, Çelik’in açıklamasında SPK ve BDDK’nın sorumluluğuna değinilmediğini belirterek, “Fatma Betül Sayan Kaya'nın neden bugüne kadar gözaltına alınmadığı, ifadesinin dahi alınmadığına ilişkin bir tek cümle görüyor musunuz?” diye sordu.

“YETKİ SENDE AMA SORUMLULUK SENDE DEĞİL”

Günaydın, Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu kurumlarındaki atamaları da gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinden bazı isimlerin Borsa İstanbul yönetiminde yer aldığını hatırlatan Günaydın, “Bunları ben mi atadım? Bunları Resmî Gazete'de atayan talimatların altındaki imza kimin?” ifadelerini kullandı.

Günaydın, “Yetki sende ama sorumluluk sende değil, öyle mi yani?” diyerek iktidarın sorumluluktan kaçtığını savundu.

“MALİYET 830 MİLYAR LİRAYLA SINIRLI DEĞİL”

Fon skandalının ekonomik etkisine dikkat çeken Günaydın, skandalın boyutunun 830 milyar lira olduğunu, Borsa’daki değer kaybının ise 3,5 trilyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Günaydın, “Yani mesele 830 milyar lirayla, başka bir deyişle 20 milyar dolarla sınırlı bir mesele değil” dedi.

“SPK VE BDDK’YA NEDEN SORUŞTURMA YOK?”

Günaydın, SPK’nın çok sayıda halka arz kararı verdiğini, bu kararların ülkeye en az 850 milyar liraya mal olduğunu iddia etti. Günaydın, “Sermaye Piyasası Kurulundan bir tane soruşturulan, kovuşturulan, sabaha karşı evinden alınan kimse var mı?” diye sordu.

BDDK’nın verdiği banka kuruluş izinlerini de gündeme getiren Günaydın, Terabank, Destek Bank, Hedef Bank ve İktisat Katılım Bank kararlarını hatırlattı.

Gökhan Günaydın şunları ifade etti: Varlık Fonu'nun Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan.

Varlık Fonu'nun Başkanvekili: Erişah Arıcan. Erişah Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı.

Peki, bu Borsa İstanbul'da başka kimler var? Sayalım mı yavaş yavaş?

Mesela Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesi mi? Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin Borsa İstanbul'un yönetiminde ne işi var?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyesi mi? İletişimle Borsanın ne alakası var ki Burhanettin Duran Borsa İstanbul'da?

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul'un yönetiminde uzun süre çalıştı mı? Bütün bu olaylar olurken orada mıydı? Devlet Denetleme Kurulu gibi denetim alanında olması gereken bir kurumun başkanının Borsa İstanbul gibi icracı bir yerde ne işi olabilir?

Bu ikisini birbirinden ayıramayanların memleketi yönetebilme gücü var mıdır arkadaşlar? Bir de diyorlar ki: "Cumhurbaşkanımızın ne sorumluluğu var?" Bunları ben mi atadım? Bunları Resmî Gazete'de atayan talimatların altındaki imza kimin? O imzalar... Yetki sende ama sorumluluk sende değil, öyle mi yani?

“BİZ AÇIKLAMADAN NİYE AÇIKLAMIYORSUNUZ?”

Günaydın, MASAK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden bilgilere ulaşılabileceğini belirterek iktidara şu sözlerle seslendi:

“Merkezi Kayıt Sistemi elinizde değil mi? MASAK elinizde değil mi? Bütün bu raporları siz biliyorsunuz. Biz açıklamadan niye açıklamıyorsunuz?”

Gündoğdu Gıda, Özata ve Kopuz ailesiyle ilgili iddiaları da gündeme getiren Günaydın, bu bağlantılar hakkında neden işlem yapılmadığını sordu.

“SORUNLARIN MÜSEBBİPLERİ ÇÖZÜMÜ SAĞLAYAMAZ”

Günaydın, kamu kaynaklarına uzanan her ilişkinin tarafsız biçimde soruşturulması gerektiğini belirtti. Ancak yargının araçsallaştırılmaması gerektiğini söyleyen Günaydın, “Kamu kaynağına uzanan, kamu kaynağının bir kuruşuna uzanan hangi el varsa o el kırılmalıdır. Ama o el; yansız ve tarafsız, bağımsız devlet eli olmalıdır” dedi.

YENİ Parti’nin dosyanın takipçisi olacağını belirten Günaydın, “Sorunların müsebbipleri sorunların çözümünü sağlayamazlar” ifadelerini kullandı.