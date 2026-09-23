YENİ Parti'den erken seçim mesajı ve 'vicdan ittifakı' kararı

YENİ Parti, yargı süreçleri ve tutuklamalar nedeniyle belediyelerde yapılan başkanvekili seçimlerini yakından takip ediyor. Parti yönetimi, belediye meclislerindeki işbirliklerini “vicdan ittifakı” olarak nitelendirirken, 1-2 Ekim’de yapılacak milletvekili kampında yasama çalışmaları, seçim hazırlıkları ve yeni dönem stratejisinin ele alınacağını açıkladı.

YENİ Parti’de, yargı süreçleri ve tutuklamaların gölgesinde belediyelerde gerçekleştirilen belediye başkanvekili seçimleri başlıca gündemlerden biri. CHP kadrolarının, “YENİ Parti ile işbirliği” açıklamalarını BirGün'e yorumlayan YENİ Parti kurmayları, belediyelerin AKP'ye geçmemesi için özen gösterdiklerini söylediler.

Kurmaylar “Belediye meclis üyeleri, belediyelerin AKP’ye geçmemesi için çaba gösteriyor. Biz, seçilmemiş hiçbir yönetimle ittifak yapmayız" ifadesini kullandı. Belediye meclislerindeki ittifakı, ‘Halkın iradesine sahip çıkan, belediyelerin AKP’ye geçmesine razı olmayan üyelerin vicdan ittifakı’ olarak değerlendirmesinde bulundu.

1-2 EKİM MİLLETVEKİLİ KAMPI

YENİ Parti’de, TBMM'nin yeni yasama dönemine yönelik hazırlıklar da sürüyor. YENİ Parti’nin, Ekim ayında partinin genel merkezinde düzenleneceği bildiriliyor. Yasama faaliyetlerinin yanı sıra, seçim hazırlıkları ve yeni dönemin siyasi stratejisinin konuşulacağı kampın 1-2 Ekim tarihlerinde düzenleneceği kaydediliyor.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI MÜKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı YENİ Parti'nin kapı araladığı bir gündem değil. İBB operasyonları sürecinde birçok kez erken seçim çağrısı yapan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Ekim 2025’i işaret etmişti. Partililer “O tarih geçti. Artık Erdoğan’ın hiçbir koşulda yeniden aday olması mümkün değildir” sözlerini kullandı.

YENİ Parti kurmayları, Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açacak hiçbir tartışmanın içinde yer alınmaması gerektiğini ve bu konudaki netliklerini bir kez daha vurguladı. Anayasa’nın 116. maddesi, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde bir kez daha aday olabilmesine ilişkin hüküm içeriyor. Ancak istenilen erken seçim tarihinin de geçmesiyle YENİ Partililer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa gereği yeniden aday olamıyor" denildi.