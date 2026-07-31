YENİ Parti Melih Gökçek'in bağışını iade etti: Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın yıllar önce Ankara Büyükşehir Başkanlığı görevinden aldığı Melih Gökçek, YENİ Parti'yi 'bağış' üzerinden hedef aldı.

YENİ Parti, Gökçek'in gönderdiği 1 lira 3 kuruşluk bağışı iade etti.

Bağışın iade edildiğini duyuran YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik!" dedi.

Birçok vatandaş da Gökçek'in yaptığı bağış paylaşımına tepki gösterdi. Vatandaşlar, Gökçek'in kullandığı üsluba ve yaptığı eyleme tepki gösterdi.

"BİZE HARAM PARA GEREKMEZ"

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da "Bize haram para gerekmez" diyerek şunları ifade etti:

"Bize haram para gerekmez. Dilerim Allah’tan Melih Gökçek’in parasından bir kuşa bir tutam darı nasip olmasın.".

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Gök.ek'e tepki gösterdi. Paranın iade edildiğini belirten Meriç şunları ifade etti:

"YENİ Partimiz, İ. Melih Gökçek’in yaptığı 1,03 TL’lik bağışı, “Milletimizin helal parasına haram karıştıramayız.” diyerek iade etti.

1,03 TL’yle algı mı yönetecektin, Melih Gökçek?

Biz YENİ Parti’yiz. Milletin helal parasına haram karıştırmayız. Paranı kendine sakla… İtibarın fiyatı olsaydı bile, 1,03 TL’ye yine alamazdın"