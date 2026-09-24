YENİ Parti için alternatif iki isim açıklandı! Aleyhte karar çıkarsa bunlardan biri olacak

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parti adıyla ilgili aleyhte karar çıkarsa “Türkiye'nin Yeni Partisi” veya “Milletin Yeni Partisi” adlarını kullanabileceklerini söyledi. Günaydın, Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı adayı olmak için de pazarlık yaptığını ve bunu da reddettiklerini açıkladı.

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun konuğu olan Gökhan Günaydın, Yenilik Partisi ile yaşanan isim tartışmasını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) isimler arasında karışıklık bulunmadığına karar vermesini beklediğini belirtti.

"ADINI DA HALK KOYDU"

Günaydın, partisinin kuruluş sürecini ve adının nasıl belirlendiğini şu sözlerle anlattı:

"Şimdi 21 Mayıs 2026'da mutlak kararı geldi. 24 Mayıs'ta biber gazı ve plastik mermiyle CHP Genel Merkezine girildi. Biz 24 Temmuz'da, yani yalnızca iki ay sonra partiyi kurduk. Bu partiyi biz kurmadık 91 milletvekili olarak; halk kurdu. Adını da halk koydu: "Yeni Parti". Şimdi her gün böyle konuşanları duyuyorum. Hele hele böyle bizden görünüp de, çağdaş dünyadan görünüp de "Adını bile koyamıyorlar, adını bile koyamayanlar memleketi nasıl yönetir?" diye o nidalarla ortalıkta dolaşanlar var.

"HERKES DİYOR Kİ ÖBÜRÜ HANGİSİ"

Adı: Yeni Parti. Memleketin kendisi koydu. Öztürk Yılmaz'ın "Yenilik Partisi" ile Özgür Özel'in "Yeni Partisi"ni sandıkta karıştıracak bir tane vatandaş var mı diye soruyorum.

Bana herkes diyor ki; "Öbür parti hangisi?" Öbür partiyi bilen yok, anlatabiliyor muyum? Kimseye saygısızlık etmek için söylemiyorum, neyi neyle karıştırıyorsun?"

ÖZTÜRK YILMAZ ADAY OLMAK İSTEMİŞ

İsim itirazından vazgeçilmesi karşılığında kendilerinden cumhurbaşkanı adaylığı istendiğini öne süren Günaydın, bu talebi kabul etmeyeceklerini söyledi:

"Ayrıca geçmişte çok benzer isimlere yönelik Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular bizim açımızdan ret cevabıyla karşılanmış. Şimdi böyle bir tablo var önümüzde. Dolayısıyla ben ismimi koymuşum, geçmişim ve yürüyorum. Vatandaş da bu ismi kendisi koymuş ve beğeniyor, takdir ediyor. Şimdi gelmiş bir parti bize diyor ki; "Sizinle anlaşalım." E nasıl anlaşalım? "Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, ben de bu iddiadan vazgeçeyim." Yahu arkadaş memleket bu kadar ucuz falan değil. Toplantı yapıyormuş, bilmem ne konseyini toplayacakmış da basın toplantısı yapacakmış... Ne yaparsan yap! Yani Yeni Parti kimseyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı pazarlığı yapabilecek bir parti falan değildir. Herkes bunu aklına böylece, güzelce soksun."

İKİ ALTERNATİF İSMİ AÇIKLADI

Günaydın, Anayasa Mahkemesinden beklediği kararı ve aksi yönde bir karar çıkarsa değerlendirecekleri isimleri şöyle açıkladı:

"Ne yaparız? Gideriz sağlam duruşumuzu gösteririz. Ya sözü edilen parti ya da Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesinin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da "Ben bir iltibas görmüyorum" kararını vermesini bekleriz.

İltibas mı gördü? Deriz ki "Türkiye'nin Yeni Partisi" ya da "Milletin Yeni Partisi". Bu kadar basit anlatabiliyor muyum? Ya dolayısıyla bunun üzerinden saatlerce televizyon programları yapanlar, bizleri beceriksizlikle suçlayanlar, buradan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkartmaya çalışanlar... Hadi işinize kardeşim! Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum, hadi işinize! Biz sokaklarda, meydanlarda Genel Başkanımızla, yardımcılarımızla, grup başkanvekillerimizle, milletvekillerimizle yürümeye devam edeceğiz. Salonlardan, basın toplantılarından, hayal görmekten vazgeçin de bir sokağa çıkın. Sokakta karşılığınızı bir görün, sizi böyle alkışlayıp "Bravo, gel önderimiz ol" diyen varsa ondan sonra bakalım hep beraber."