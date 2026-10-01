YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den T24'e destek ziyareti

Mahkeme kararıyla LGBTİ+ bireylerle ilgili haberler gerekçe gösterilerek internet sitesine erişim engeli getirilen T24'e basın ve siyaset dünyasından destek sürüyor.

Kapatılma kararına "Ak Parti’nin kara düzeninde; özgürlüğünüz de bankadaki paranız da haber alma hakkınız da güvende değildir." ifadeleriyle tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24'e destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Özgür Özel'e YENİ Partili Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Utku Çakırözer eşlik etti.

"SEÇİMLERE YAKLAŞIRKEN TARAFSIZ HABERCİLİĞE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

"T24, geçtiğimiz aylarda da dünya çapında yapılan araştırmada birinci sırada çıkan çok önemli bir mecra. Normal şartlarda Türkiye'de bir haber portalı böyle bir güveni kazandıysa ödül vermek gerekirken kapatma cezası vermek tam da bugünkü yönetimin anlayışına uygun. Her geçen gün basın kuruluşları üzerine bu sansürcü anlayış ilerliyor ve bunu bir oto sansür noktasına getirmeye çalışıyorlar. Habercilik yapan herkesin, her mecranın kapatılması, erişim engellerinin getirilmesi de kimsenin gerçek habercilik yapamayacağı bir düzlem yaratmaya çalışmaktır.

Bir yandan da Türkiye, seçim atmosferine yaklaşırken doğru, tarafsız haberciliğe engel olmaya çalışıyorlar. T24'e hem okuru hem de ana muhalefet partisi olarak seçimlerden sonra bu ülkeye basın özgürlüğü ve her türlü hak ihlalinin ortadan kaldıracağı bir ülke vaadeden Yeni Parti olarak dayanışma ziyaretinde bulunduk. Ankara büro kanalıyla tüm T24 ailesine dayanışma duygularını iletiyoruz. Bir gözümüz kulağımız da mahkemeye yapılan itirazda. Bir yan mahkeme tarafından itiraz değerlendirilecek. Ümit ederiz ki bu yanlış karardan bir an önce dönülür. Hem yargı tarihi hem basın tarihi açısından kara leke olarak tarihe geçecek bu karar hızla ortadan kalkar. Basın emekçileri de mesleklerini yapmaya devam eder."

ANAYASA'YI HATIRLATMIŞTI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel T24'ün haber sitesinin Türkiye'den görünmez kılınmasına çarşamba günü yaptığı bir açıklama ile tepki göstermişti.

X (eski adıyla twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YENİ Parti Lideri Özgür Özel Anayasa'daki 'Basın hürdür sansür edilemez' ifadelerini hatırlatarak şunlara yer verdi:

"Ak Parti’nin kara düzeninde; özgürlüğünüz de bankadaki paranız da haber alma hakkınız da güvende değildir. Fon krizi patlıyor; haberler engelleniyor. Yurttaşların sosyal medya hesapları birer birer kapatılıyor. Şimdi de onlarca gazetecinin ve basın emekçisinin çalıştığı T24’ün internet sitesi ile sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı veriliyor.

Anayasasında, “Basın hürdür, sansür edilemez” yazan bir ülkede, milyonların haber aldığı bir yayın kuruluşunun kapısına bir sulh ceza mahkemesi kararıyla, sudan sebeplerle kilit vuruluyor. Önce T24’ü günlerce hedef gösterdiler.

Ardından ülkemizi bir kez daha utandıran bu karara imza attılar. Böyle devlet yönetilmez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz, bu baskıya, bu otoriter anlayışa hiçbir zaman teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız."