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YENİ Parti Esenyurt kongresine soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi'nde sandıklara ve eşyalara zarar verildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

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YENİ Parti Esenyurt kongresine soruşturma başlatıldı

27 Eylül'de YENİ Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinin gerçekleştirilmesi planlandı. Ama kongrede partililer arasında gerginlik yaşandı. Seçimin yapılması ertelendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "bazı partililerin seçim sandıklarına ve eşyalarına zarar vermesi"ne ilişkin soruşturma başlattı.

Esenyurt ilçe yöneticisi Tuncay Özay, bir adayın çekilmesiyle tek listenin yer aldığı seçimde bazı katılımcıların seçim sandıklarına ve eşyalarına zarar verdiğini iddia etti. Özay iddialarını savcılığa taşıdı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru üzerine "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, kamera görüntülerinin araştırılması, zarar gören eşyalara ilişkin görgü tespitinin yapılması, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerinin alınmasına ilişkin müzekkere yazıldığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı Esenyurt ilçe kongresinde usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla gerginlik çıkmıştı. Seçim ileri bir tarihe ertelenmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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