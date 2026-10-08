YENİ Parti Esenyurt kongresinde gerginlik yaşanmıştı: Soruşturma açıldı

27 Eylül'de gerçekleşen Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı Esenyurt ilçe kongresinde usulsüz oy kullanıldığı iddiası üzerine salonda büyük bir gerginlik çıkmış, olayların ardından seçim ileriki bir tarihe ertelenmek zorunda kalmıştı.

YENİ PARTİ ESENYURT KONGRESİNDEKİ GERGİNLİĞE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YENİ Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’nde seçim sandıklarına ve parti eşyalarına zarar verildiği iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

Partinin ilçe yöneticilerinden Tuncay Özay, bir adayın çekilmesiyle tek listenin kaldığı seçimde bazı katılımcıların sandık ve eşyalara zarar verdiğini belirterek savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla soruşturmayı başlattı.

SAVCILIK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEYECEK

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. Savcılık kamera görüntülerinin incelenmesi, zarar gören eşyaların tespit edilmesi, tanık beyanlarının alınması ve şüpheli ifadelerine başvurulması için ilgili birimlere müzekkere yazdı. (AA)