Yasadaki Atatürk maddesi HÜDA PAR'ı rahatsız etti

AKP tarafından TBMM'ye sunulan torba kanun teklifi ile Basın Meslek İlkeleri arasına yeni maddeler eklenmesi planlanıyor. Teklifte, "Haber başlıklarında, haberin içeriği ve gerçek saptırılamaz" gibi muğlak maddelerin yanı sıra "Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz" ve "Özel hayatın gizliliğine aykırı yayında bulunulamaz" hükümleri de yer alıyor.

"RESMÎ İDEOLOJİ DAYATMASI" ELEŞTİRİSİ

HÜDA PAR'ın Hukuk Birimi, yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni torba yasa teklifine eklenen 'Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz' hükmü; Türkiye'de yıllardır topluma dayatılan resmî ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir. Milletin inancını, tarihini ve kimliğini resmî ideoloji kalıpları içine hapsetmeye çalışan her girişim toplumsal gerilim üretir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir."

METİNER: BU DÜZENLEME AK PARTİ'NİN KURULUŞ MİSYONUNA AYKIRI

Sözcü'deki habere göre AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner ise konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Umarım doğru değildir. Bu AK Parti'nin kendi kuruluş misyonunu ve varlık nedenini inkar olur. Torba yasaya ekleneceği iddia edilen kanun teklifinin AK Parti'ye ait olduğuna inanmıyorum."

HÜDA PAR'DAN MADDEYİ HEDEF ALDI

HÜDA PAR Siyasi İşler Başkanı Şahzade Demir ise şunları söyledi:

"Bu madde gözden geçirilmeli ve dayatmacı anlayıştan arındırılmalıdır. İdeolojik dayatmanın anayasadan çıkarılması hususunda neredeyse bir konsensüs oluşmuşken yayıncılık ilkelerine yapılacak böyle bir yaklaşımı kim nasıl izah edebilir?"

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi ise "HÜDA PAR'ın 4 milletvekili varken böyle bir yasa Meclis'ten geçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de düzenlemeyle birlikte "Laiklik, Şapka Kanunu, Harf Devrimi'ne yönelik eleştiri, değerlendirme ve tarihî tartışmaların hangi sınırlar içerisinde ele alınacağı hususunda ciddi soru işaretleri oluşacağını" belirtti.