Yarkadaş'ın Mansur Yavaş iddiasına Yılmaz'dan jet yanıt



Barış Yarkadaş’ın, Anadolu Birliği Partisi’nin genel merkezine Mansur Yavaş’ın portresini asıldığı yönündeki paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden cevap geldi.

Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Birliği Partisi’nin Ankara Dikmen’deki genel merkezine Mansur Yavaş’ın portresinin asıldığını iddia etmesi Yarkadaş ile BELTAŞ AŞ Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz arasında polemiğe neden oldu.

''LÜTFEN MANSUR YAVAŞ’I SİYASİ ÇEKİŞMELERİNİZİN MALZEMESİ YAPMAYIN”

Yarkadaş, Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen Bedri Yalçın’ın bu davranışının yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini savundu.

Yılmaz potrenin yeni asılmadığına dikkat çekerek, “O resmin 3 yıldır orada asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi. Lütfen Mansur Yavaş’ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın” ifadelerini kullandı.