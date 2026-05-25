Yandaş ismin sızdırdığı ihraç listesine CHP'li vekillerden tepki

AKP iktidarı yanlılığı ile tanınan Sinan Burhan'ın Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'den ihraç edeceğini söylediği milletvekillerinden yanıt gelmeye başladı.

Tartışmalı mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun polisten talebi üzerine de CHP Genel Merkezi'ne polis girdi ve CHP Lideri Özgür Özel'in yönetimi zorla dışarı çıkartıldı.

AKP iktidarı yanlılığı ile tanınan Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda ismi CHP'den ihraç edeceğini söyleyip isim verdi.

Burhan'ın işaret ettiği isimler yanıt vermeye başladı.

ZEYBEK: CHP'Yİ AKP TROLLERİNİN YÖNETMESİNE İZİN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Halktv.com.tr'ye konuştu. Zeybek şunları ifade etti:

"CHP'de bir milletvekilinin ihraç edilebilmesi için Parti Meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gerekir. PM'den bu ihraçlarla ilgili kararın geçmeyeceğini matematik biliyorlarsa görmeleri gerekir. Eğer CHP'yi birinci parti yapmak, nüfusun yüzde 65'ini kapsayacak bir CHP'li belediye oluşturmak için başarılı kampanya yürütmek, partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmak ihraç gerekçesiyse biz bu suçu işledik, kabul. Kimsenin gücü bizi CHP'den ihraç etmeye yetmez, buna tevessül edenin de milletin gözünde zerre değeri kalmaz. Şimdiye kadar CHPyi AKP'li trollerin yönetmesine izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz."

"MADALYAM OLUR"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da şunları ifade etti:

"Beni CHP’den atacaklarmış.

O parti, saray icazeti ile sizin elinizde kaldıkça bu benim şeref madalyam olur. Boynuma takar, Ankara sokaklarında, Türkiye’nin dört yanında gezerim…

Dün böyle gezdiğim gibi.

Haydi başlayalım."

"VEKİL DOĞMADIK"

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da şunları dile getirdi:

"Beni disipline verecekmiş !

Biz millet vekili doğmadık, millet vekili olarak da ölmeyiz."

"ÖZEL'İN YANINDAYIM"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da şöyle tepki gösterdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş.

Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!

Ben CHP saflarına senin için katılmadım.

ATATÜRK,Cumhuriyet,Adalet,Özgürlük ve Erdoğan’ı göndermek için katıldım.

Özgür Özel’in yanındayım.

Ne bildiğiniz varsa yapın.

LİDERİM ÖZGÜR ÖZEL."