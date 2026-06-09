'Vize vurgunu' TBMM gündemine taşındı: AKP'lilerin bağlantısı var

Yurt dışına gitmek isteyenlerin vize başvuru sürecinde yaşananan sıkıntılar TBMM gündemine taşındı.

İYİ Parti Grubu, söz konusu sorunların derinlemesine incelenmesine ilişkin Genel Kurul'da Meclis Araştırma önergesi verdi.

İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, Yeni Yol Grubu'ndan Selçuk Özdağ AKP'lilerin vize şirketleri ile bağlantısına dikkat çekti.

'VİZE VURGUNU' MECLİS GÜNDEMİNDE

İYİ Parti Grubu, "yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın vize başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunların bütün yönleriyle incelenmesi" amacıyla vize randevularına ilişkin Meclis araştırma önergesi verdi.

İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu, vize randevularına ilişkin hiçbir denetimin yapılmadığına dikkati çekerek "Hizmet bedelleri, sigorta giderleri ve diğer başvuru masrafları dikkate alındığında toplam cebimizden ne kadar para çıkmış biliyor musunuz? 27 milyar Türk lirası yani 500 milyon dolar. Vize başvurusunda bulunup vize alamayan vatandaşlarımızın bu aracı kurumlara bıraktığı paranın bedeli bu. Vize alanları da eklediğiniz zaman 750 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi, Ticaret Bakanlığı bir soruşturma başlatmış. Sorarım size: Ya, aklınız neredeydi? Bugüne kadar yav, şunları bir denetleyelim, burada ne oluyor?' hiç mi demediniz" diye tepki gösterdi.

ERİŞİME ENGELLENEN HABERLERİ HATIRLATTI

Vize randevularıyla ilgili araştırma dosyası haberi yapan gazetecinin haberine erişim engeli geldiğini hatırlatan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberi yapan yayınlara yayın erişim yasağı getirdiniz. Demek ki bir şeyden endişe ediyorsunuz. Yani bu bilgilerin vatandaşa verilmesinin ne zararı var? Bir güvenlik problemi; kamu güvenliği, kamu düzeni gibi bir gerekçeyle bu haberlere erişim engeli getirdiniz. Ya, madem böyle bir erişim engeli getirip bu kadar şaibeli bir konunun tartışılmasını engelliyorsunuz, bu yüce Meclis'te bir güvenlik problemi olduğuna dair tereddüdünüz var mı? O zaman, yüreğiniz yetiyorsa kaldırın ellerinizi, bu araştırma önergemizi kabul edin; hiç kimse de huzursuz olmasın, kamu düzeni de bozulmasın, bu Gazi Meclis çatısı altında, güven içinde biz buradaki vurgunu, yolsuzluğu hep beraber konuşalım."

"AKP'LİLERİN ŞİRKETLERLE BAĞLANTISI VAR"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, vize randevuları için kullanılan aracı şirketlerin sahipliklerini araştırma çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"Bu şirketler Adalet ve Kalkınma Partisinin bazı milletvekilleriyle, bazı bakanlarıyla -eski, yeni milletvekilleriyle ve bakanlarıyla- ilişkileri olan şirketler; bu kadar açık söylüyorum, bunu bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Hani 'arınma' diyorsunuz ya, 'Yolsuzluklara karşı mücadele veriyoruz. Belediyelerde hırsızlıklar oluyor, belediyelerde yolsuzluklar oluyor; yargı bunların üzerine gidiyor' diyorsunuz ya, gelin, hep beraber bunun üzerine gidelim. Eğer Müslümansak gidelim, eğer devlet adamıysak gidelim, eğer sade bir vatandaşsak, sade bir insansak gidelim. Niye birileri gelsin de haksız yere vize sahibi olsun, hak edenler de paraları yoksa gidemesinler o ülkelere veya Türkiye'ye gelemesinler? Neden bunu yapmayalım arkadaşlar? Gelin, bu haksızlıklara karşı meydan okuyalım."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da seslenen Özdağ sözlerini şöyle noktaladı:

"Burada bir kanun çıkarttık. Neydi bu kanun? Dışişleri Bakanlığına bağlı bir vakıf kurulsun. Bu vakıfla beraber bu gelirler bu vakıfla Dışişleri Bakanlığında harcansın, Dışişleri Bakanlığındaki insanlar eğitilsin, bununla ilgili. Gerçi eksiği vardı, Dışişleri Bakanlığını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müfettişleri inceleyeceklerdi. Değerli arkadaşlar, gelin, şimdi, Hakan Fidan'a da bu soruyu soralım. Siz bu şirketlerin bütün çalışmalarını kendi vakfınıza mündemiç hale getirdiniz mi? Getirmediniz, hala bu şirketler çalışıyorlar, bu şirketler haksız kazanç elde ediyorlar, hak etmeyenlere vize veriyorlar, hak edenlere vize vermiyorlar yani bir Avrupa ülkesinin çalıştığı gibi çalışmıyorlar, bunlar ahbap çavuş ilişkileri içerisinde çalışıyorlar."

'ZATEN TAKİP EDİYORUZ' DEDİ VE RET OYU VERDİ

İYİ Parti'nin önergesine ilişkin AKP Grubu adına İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, konuyla ilgili yedi farklı aracı şirket hakkında incelemelerin devam ettiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi: