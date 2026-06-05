Vahap Seçer'den butlan kararına çok sert tepki! "CHP'yi bölmek için yapılan müdahaledir"

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP'Yİ BÖLMEK İÇİN YAPILAN MÜDAHALEDİR"

Yargının "mutlak butlan" kararına sert tepki gösteren Seçer, "Geçtiğimiz günlerde CHP’ye, partimize bir müdahale yapıldı." dedi. Bu müdahalenin nedenini çok net bildiklerini söyleyen Seçer, amacın CHP’yi kendi içinde kavga ettirmek, bölmek ve parçalamak olduğunu belirtti.

"BİZ BUNUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) güçlü yapısına ve geçmişine dikkat çeken Seçer konuşmasına, "Ama CHP'nin tarihsel birikimi, Türk siyasi tarihinde önemli bir yer tutan CHP'nin bu konudaki deneyimini ferasetini, sorunlar karşısındaki ferasetini kimse tartışamaz. Biz bunun üstesinden geliriz. Bu bir demokrasi sorunu. Türkiye'de hak, hukuk, adalet sorunu. Türkiye'nin hukuk devleti sorunu." diyerek devam etti.

“DERVİŞOĞLU HAKTAN YANA TAVRINI KOYDU"

Konuşmasında festivale katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na da değinen Seçer, şu ifadeleri kullandı

Mut’umuzun konukları var ama değerli bir Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu da burada.. İşte burada Dervişoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Türkiye demokrasisi adına, bir hukuk devleti olması adına, geleceğimiz adına tavrını koydu. Doğrudan yana tavrını koydu. Haktan adaletten yana tavrını koydu, kendisine teşekkür ediyorum.

Gerçekleştirilen bu organizasyona İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de katılım sağladı. Ayrıca ünlü halk ozanı Musa Eroğlu ve birçok yerel sanatçı da etkinlikte sahne aldı.

“HARCADIĞIMIZ HER BİR DELİKLİ KURUŞ SİZİN PARANIZ”

Mut ilçesindeki tarımsal üretime büyük önem verdiklerini ve ciddi destekler sağladıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: