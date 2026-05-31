Utku Caner Çaykara'dan tutukluluğunun yıl dönümünde açıklama: Bu hasret bitecek
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutukluluğunun birinci yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. "Tam 365 gündür eşimden, ailemden, dostlarımdan uzağım" diyen Çaykara, paylaştığı metinde "Biliyorum; bu hasret bitecek" ifadelerini kullandı.
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan CHP'li belediye başkanlarından olan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tam bir yıldır İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.
Hakkında 12 yıl hapis istenen Çaykara, sosyal medya hesabından tutukluluğunun yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu.
BİR YILDIR TUTUKLU ÇAYKARA'DAN MESAJ
"Tam 365 gündür eşimden, ailemden, dostlarımdan uzağım... Avcılar’ın o güzel annelerinin duasından, amcalarının samimi selamından uzağım" diyen Çaykara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Her karşılaştığımızda “Utku Abi” diyerek boynuma sarılan çocuklarımızın neşesinden uzağım. Ama mesafeler ne sevgiyi azaltabiliyor ne de kalpten kurduğumuz bağı koparabiliyor. Çünkü ben bugün de kendimi sizlere ait hissediyorum. Yüreğim, aklım, dualarım her zamankinden daha fazla Avcılar’da... Biliyorum; bu hasret bitecek. Yine aynı sokaklarda yan yana yürüyüp, aynı umutla birbirimize sarılacağız."
Söz konusu ifadelerin yanısıra paylaşımda bir de video yer aldı. Videoda Çaykara'nın görev süresi boyunca Avcılar sakinleriyle bir araya geldiği anlara yer verildi.
