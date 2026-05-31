Utku Caner Çaykara'dan tutukluluğunun yıl dönümünde açıklama: Bu hasret bitecek

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan CHP'li belediye başkanlarından olan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tam bir yıldır İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.

Hakkında 12 yıl hapis istenen Çaykara, sosyal medya hesabından tutukluluğunun yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu.

"Tam 365 gündür eşimden, ailemden, dostlarımdan uzağım... Avcılar’ın o güzel annelerinin duasından, amcalarının samimi selamından uzağım" diyen Çaykara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her karşılaştığımızda “Utku Abi” diyerek boynuma sarılan çocuklarımızın neşesinden uzağım. Ama mesafeler ne sevgiyi azaltabiliyor ne de kalpten kurduğumuz bağı koparabiliyor. Çünkü ben bugün de kendimi sizlere ait hissediyorum. Yüreğim, aklım, dualarım her zamankinden daha fazla Avcılar’da... Biliyorum; bu hasret bitecek. Yine aynı sokaklarda yan yana yürüyüp, aynı umutla birbirimize sarılacağız."