Ünlü oyuncu Şebnem Sönmez Kılıçdaroğlu'na lafını esirgemedi! "Sizden arınmış bir ülke istiyorum"

Oyuncu Şebnem Sönmez, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup yazdı. Sönmez, BirGün’de yayımlanan “Arınmak” başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun yalnızca iki gazeteyi takip ettiğini söylediğini hatırlatarak, BirGün’ü okuduğu iddiası nedeniyle mektubunu burada yayımladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’na peş peşe sorular yönelten Sönmez, “Geçmişinize dair sorularım sayısız, cevaplarını merak etmiyorum. Bugün ülkemin canını neye feda ettiğinizi merak ediyorum” dedi.

"SİZDEN ARINMIŞ BİR ÜLKE İSTİYORUM"

Sönmez, mektubunda Kılıçdaroğlu’nun siyasetteki geçmişini ve CHP’deki konumunu eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun bugün bir milletvekili olmadığını vurgulayan Sönmez, devlet tarafından “atanmış” genel başkan olmayı kendisine yakıştırıp yakıştırmadığını sordu.

Gezi'nin yıl dönümüne de değinen Sönmez, yaşadığı gurur ve üzüntünün nedenlerinin belli olduğunu belirtti. Sönmez, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

“Ben sizden arınmış bir ülke istiyorum. Cumhuriyeti, halkı ve partiyi sizin zihniyet ve edimlerinizden arıtmak borcudur”

Sönmez, hiçbir zaman herhangi bir partinin üyesi ya da sempatizanı olmadığını da belirtti. Kendisini sade bir vatandaş ve mesleğinin örgütünü kurmuş bir oyuncu olarak tanımladı.

"GÖRÜŞMEMEK ÜZERE"

Sönmez, yurttaş olarak haklarını bildiğini ve bu hakları korumak için mücadele ettiğini ifade etti. Mektubunda “Devlet baba’ya güvenmiyor, muhalefet anaya inanıyorum” sözlerine de yer verdi.

Şebnem Sönmez, Kılıçdaroğlu’na hitaben yazdığı mektubunu şu ifadeyle bitirdi:

“Söyleyeceğim daha çok şey var ama ben işgalci değilim. Görüşmemek üzere”

Şebnem Sönmez'in mektubunu da tam olarak şöyle: