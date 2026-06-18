Ulus Hali’nde Özgür Özel izdihamı! "Partinin başında sokağa çıkabilen bir genel başkan var"

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Ulus Hali'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Özgür Özel'in geldiği duyan vatandaşlar yoğun bir kalabalık oluşturdu. Özel'in halde olduğu öğrenilmesi ile alan tıklım tıklım doldu. Özel, "Allah'a şükür, partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var." dedi.

Vatandaşın derdini dinleyen Özgür Özel, esnaf ile sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı adım atmakta zorlanan Özel'e CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, gündemlerinde halkın ekonomik sorunları olduğunu vurguladı.

“SOKAKTA MALUM, ÖFKE VAR”

Özgür Özel, açıklamasında CHP’ye yönelik tartışmaların toplumun asıl gündemini gölgelediğini belirtti. Özel, şunları söyledi:

"Arkadaşlar bu kadar bekliyor, bir şey demeden olmaz. Şimdi arkadaşlar, malum; konuştular, konuştular, konuştular, butlanı yaptılar. Sonra bizi de polis marifetiyle binadan şutladılar. Yürüdük gittik hep beraber Meclis’e. Meclis’te bir mücadele veriyoruz ama geçen Karadeniz’e Trabzon’dan başladık, 7 il gezdik. "Yarından itibaren 3 il gezeceğiz" derken Meclis’te de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki: "Hep dışarılara gidiyoruz, bir Ankara’da dolaşalım, ne zamandır bu Ulus, eski hali bir gezelim diyorduk." Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim... Sağ olun, siz de çok ilgi gösterdiniz. Vatandaş da inanılmaz ilgi gösterdi. Sokakta malum, öfke var."

“SOKAKTAKİ ÖFKE HÜKÜMETE”

Özel, vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek, toplumdaki tepkinin hükümete yöneldiğini söyledi. CHP Lideri, bu öfkenin parti içi tartışmalarla başka yöne çekilmeye çalışıldığını savundu.

Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sokaktaki öfke hükümete. Bu yüzden hükümet; yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten kendisiyle olan öfkeyi, bizim partiye butlan işi yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi. Tabii yapılması gereken iş; dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna, "Kurultay yapıyoruz" deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in. Burada gördünüz, siz kendiniz takip ediyorsunuz; her yerden insan geliyor. Kızıyor, söylüyor, söyleniyor ama bizim bu vatandaşın esas derdini konuşmamız, bu vatandaşın hükümete olan öfkesiyle bu iktidarı değiştirme enerjisine çevirmemiz lazım. Tam oradaydık; parti olmuş %38, AK Parti baş aşağı gidiyor, bütün muhalefet doğru bir hatta iktidar değişimine doğru giderken, hadi bakalım olmadık işler... O yüzden biraz "Bize bina lazım değil" dedik, darlanmıştık, çıktık. Altındağ'da da çok büyük bir destek gördük, sizler de takip ediyorsunuz."

“MİLLETİN SORUNLARINI KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özel, açıklamasının sonunda CHP’nin halkın geçim derdini gündemde tutmaya devam edeceğini söyledi. Emekli maaşı, asgari ücret, gençlerin umutsuzluğu ve esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20.000 liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen, biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür, partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var."