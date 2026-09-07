Tutuklu Tanju Özcan mahkemede baygınlık geçirdi

Bolu'da "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları çerçevesinde haklarında dava açılan, aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 19 sanıklı davanın ikinci celsesi görüldü. Sanıklar, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile esnaf odası temsilcileri salonda hazır bulunurken; Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"BUNLAR BENİ ÇIKARTMAMAK İÇİN YAPILMIŞ OPERASYONLAR"

Mahkemedeki savunmasında 6 aydan uzun süredir tutuklu olduğunu hatırlatan Tanju Özcan, tutukluluk şartlarına ve soruşturma sürecine tepki gösterdi. Sürecin kendisine ve çalışma arkadaşlarına yönelik bir operasyona dönüştüğünü savunan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk celsedeki iyi niyetli yönetiminiz için teşekkür ederim. Verilen ara karar bizim tarafımızdan beğenilmedi. Benim ve Süleyman Can'ın duruşma salonuna getirilmesi savunmamızı olumsuz etkiliyor. Şehir dışındasınız diyeceksiniz ama şehir dışında olmak da benim tercihim değildi. 6 ay 8 gün oldu tutukluluk durumu. Sayın İmamoğlu mu daha çok mağdur edildi yoksa ben mi daha çok mağdur edildim bunu tartışmak isterim. Davama hiçbir zaman siyasi bir dava dememeyi tercih ettim. Benimle ilgili süreç çok farklı durumlara doğru gitmeye başladı. 28 Şubat'ta beni ve arkadaşlarımı gözaltına aldılar. İlk celsede tüm market yetkilileri dinlendi ve sonuç itibarıyla icbarın hiçbir unsuru olmadığı ortaya çıktı. Tüm karalamalara rağmen insanlar bana acıdı, ‘bir belediye başkanı öğrenciye burs verdi diye tutuklanır mı' dediler. Benimle ilgili genel bir süreç yürütülmüyor, herkeste yürütüldüğü gibi bir süreç yürütülmüyor. Bunlar beni çıkartmamak için yapılmış operasyonlar. Ben bunu görüyorum üzülüyorum ama en çok arkadaşlarıma üzülüyorum. Bolu Türkiye'nin en temiz şehriyse temizlik işleri müdürlüğü de en başarılı müdürlüktür. Sırf Tanju Özcan tutuklu kalsın diye temizlik işlerindeki arkadaşlarımızı da içeri almak nedir? Beni hain olarak mı görüyorlar? Ben vatan haini miyim? Abdullah Öcalan'ın şartları benden daha iyi. Terör örgütü üyelerinin şartları benden daha iyi"

Tanju Özcan, beyanda bulunduğu sırada kan şekerinin yükselmesi sebebiyle fenalaşarak baygınlık geçirdi. Özcan’ın yere düşmesi üzerine duruşmaya hemen ara verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haksız soruşturmaları ruhsal ve fiziksel olarak beni çok fazla ordu. Şeker hastalığım kritik bir noktada, 18 saat boyunca 400'ün üzerinde seyrediyor. Kan testine bakılınca yeniden akut pankreatit hastalığı riski ortaya çıkıyor. 1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı, vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor. Kendimi acındırmak istemiyorum ama hakim bey, sizin insafınıza bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

DURUŞMA 19 EKİM'E ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti tarafından Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbirinde olan sanıklarında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi.