Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman: Haberler itibar suikastı

Tutuklu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Duman, bugüne kadar soruşturmanın gizliliğine ve masumiyet karinesine saygı gösterdiği için kamuoyu önünde açıklama yapmadığını belirtti. Ancak göreve başlamadan önce yaşanan bazı olayların kendisiyle ilişkilendirildiğini ifade ederek açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

“BENİM DÖNEMİMDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ SUNULMASINI KABUL ETMİYORUM”

Buca Belediye Başkanlığı görevine 8 Nisan 2024’te başladığını belirten Duman, 2022 ve 2023 yıllarına uzanan bazı işlemlerin kendi döneminde gerçekleşmiş gibi kamuoyuna sunulduğunu savundu.

Duman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2022 ve 2023 yıllarına kadar uzanan birtakım işlemlerin, şahsımın görüntüleri kullanılarak benim dönemimde gerçekleşmiş gibi kamuoyuna sunulmasını kabul etmiyorum.”

“İTİBAR SUİKASTI”

Devam eden bir soruşturmadaki iddiaların kesinleşmiş gerçekler gibi aktarılmasının doğru olmadığını belirten Duman, geçmiş dönemlere ait olayların kendi görev süresiyle ilişkilendirilmesinin haber verme ve eleştiri sınırlarını aştığını söyledi.

Duman, bu yayınların kamuoyunu yanıltarak kendisine yönelik bir “itibar suikastı” oluşturduğunu öne sürdü.

Duman'ın açıklaması şu şekilde: