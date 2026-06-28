Muhalefetin 'Kapitülasyon' dediği tartışmalı anlaşma yürürlükte!

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şubat 2026'da Riyad’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma", hem meclisteki onay sürecinde yaşanan sahte oy iddiası tartışmalarıyla hem de kapitülasyon eleştirileriyle gündemdeydi.

SİVAS VE KARAMAN’DA DEV ARAZİLER SUUDİLERE VERİLECEK

Yayımlanan karara göre, Suudi Arabistan kökenli firmalara Sivas ve Karaman’da güneş enerjisi santralleri (GES) kurmaları için arazi tahsisi ve çeşitli teşvikler sağlanacak. Bununla da kalmayacak olan projede, yabancı yatırımcıya gümrük vergisinden KDV'ye kadar vergi muafiyeti ve finansal kolaylık sağlanacak.

Muhalefet ise bu kolaylıkların yabancı bir ülkeye sunulmasını "Deli Dumrul" projelerine benzetiyor.

30 YIL BOYUNCA ELEKTRİK ALIM GARANTİSİ VAR

Anlaşmanın en çok tartışılan maddelerinden biri ise süre ve alım şartları oldu. Türkiye, Suudi şirketlerin kuracağı bu santrallerden tam 30 yıl boyunca elektrik satın almayı garanti etti.

Geleceğe yönelik bu mali yükümlülük, enerji sektöründe uzun vadeli bir bağımlılık riski yaratacağı gerekçesiyle kamuoyunda eleştiriliyor.

"TÜRKİYE’NİN ENERJİ GELECEĞİ DEVREDİLİYOR"

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tartışmalı anlaşmayla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin enerji geleceğinin devredildiğini savunan Çakırözer durumu şu sözlerle özetlemişti:

“Yerli üreticilere tanınmayan kolaylıklar ve avantajlar ile Suudi Arabistan şirketleri Sivas ve Karaman’da 6 milyar euroluk güneş enerji santrali kuracak. Buna karşılık santralde yerli iş gücü ve yerli ekipman konusunda güvence alınamazken, olası uyuşmazlıklarda da Türk hukuku denetimin dışında bırakılacak.

Bu anlaşma ile verilen kapitülasyonlarla Türkiye’nin enerji geleceği devrediliyor. Yerli üreticilerimiz dururken bu anlaşmanın yabancılara verilmesi, ancak kapitülasyon olarak tarif edilebilir. İstihdama da katkısı yok kendi işçisi ve mühendisini çalıştıracak."