Türkiye'de hukukun üstünlüğü Osmanlı dönemine gerisine düşmüş! Profesör veriyi paylaştı

Profesör Tolga Şirin, Türkiye'nin "hukukun üstünlüğü" konusundaki mevcut durumuna dair bir veri paylaştı. Şirin'in açıklamasına göre Türkiye, hukuk güvenliği ve üstünlüğü bakımından Osmanlı padişahları III. Selim, II. Mahmut ve hatta II. Abdülhamit dönemlerinin bile gerisine düşmüş durumda.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü alanındaki durumuna ilişkin dikkat çekici bir grafik paylaştı.

Şirin, V-Dem verilerinin Türkiye’nin Osmanlı Padişahları III. Selim, II. Mahmut ve II. Abdülhamit dönemlerinin dahi gerisine düştüğünü gösterdiğini belirtti.

Şirin, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"V-Dem endeksine göre Türkiye "hukukun üstünlüğü" konusunda III. Selim, II. Mahmut ve hatta II. Abdülhamit döneminin gerisinde.

Cumhuriyet tarihinde bu denli geriye düşülmüş bir dönem yok."

BU GRAFİK NE ANLATIYOR?

Şirin’in paylaştığı grafik, Türkiye’nin 1790’dan günümüze kadar uzanan yaklaşık 230 yıllık değişimini ortaya koyuyor.

Osmanlı döneminin büyük bölümünde hukukun üstünlüğü puanının yaklaşık 0,20 seviyesinde kaldığı görülüyor. İlk belirgin yükseliş ise 1908’de, II. Meşrutiyet döneminde yaşanıyor.

Cumhuriyetin kurulmasının ardından puan yeniden yükselişe geçiyor. Darbe dönemlerinde sert dalgalanmalar görülse de Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren genel olarak daha yüksek seviyelerde yer alıyor.

Gösterge, 2000’li yılların başında 0,70’in üzerine çıkarak tarihî zirvesine ulaşıyor. Ancak 2000’lerin ortalarında başlayan gerileme, 2010’lu yıllarda keskin bir düşüşe dönüşüyor.

Grafiğe göre Türkiye’nin son yıllardaki puanı yaklaşık 0,15 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, III. Selim, II. Mahmut ve II. Abdülhamit dönemlerinde görülen yaklaşık 0,20’lik düzeyin de altında kalıyor.

Geçmiş yüzyıllara ilişkin puanlar, tarihsel kaynaklar ve uzman değerlendirmeleri kullanılarak oluşturulan tahminlere dayanıyor.

V-DEM ENDEKSİ NEDİR?

V-Dem Enstitüsü (Demokrasi Çeşitleri) uluslararası bir araştırma enstitüsüdür. Endeks, ülkelerin demokrasi ve hukuk alanındaki durumunu farklı ölçütlere göre değerlendiriyor.

Hukukun üstünlüğü göstergesi, devletin ve yöneticilerin yasalara ne ölçüde uyduğunu inceliyor. Mahkemelerin siyasi baskıdan bağımsız karar verip veremediğine ve vatandaşların haklarının devlet karşısında ne kadar korunduğuna bakılıyor.

Ülkelere 0 ile 1 arasında puan veriliyor. Puan 1’e yaklaştıkça hukukun üstünlüğünün güçlendiği kabul ediliyor. Puanın 0’a yaklaşması ise yasaların öngörülebilir, tarafsız ve eşit biçimde uygulanmasına ilişkin sorunların arttığını gösteriyor.