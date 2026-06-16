Türkiye güne böyle uyandı! İki belediyeye operasyon bir başkana tutuklama

Türkiye yeni güne belediyelere yönelik peş peşe gelişmelerle başladı. İstanbul’da Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’la ilgili soruşturmada 3 ilde operasyon düzenlendi, 27 kişi gözaltına alındı. Silivri Belediyesi soruşturmasında ise Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dosyada da 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SİLİVRİ'DE 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Silivri Belediyesi’ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni karar çıktı. Gözaltına alınan 18 kişi, emniyet işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü’nün tutuklanmasına karar verdi. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyedeki işlemler sırasında İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Serbest bırakılan Naci Aydın’ın adliyeden çıkışı sırasında yakınlarının alkışlı karşılamasına bazı CHP’liler tepki gösterdi. Bunun üzerine adliye önünde kısa süreli tartışma yaşandı.

BALCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bora Balcıoğlu, sürecin siyasi olduğunu savundu. Balcıoğlu, “Bu süreç yalnızca şahsımı hedef alan bir adli süreç değildir. Bu süreç; Silivri halkının iradesini, halkçı belediyecilik anlayışımızı, Vicdan Belediyeciliği yolunda ortaya koyduğumuz emeği, baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini ve bu kentte birlikte büyüttüğümüz umudu hedef alan açık bir haksızlıktır.” dedi.

Balcıoğlu açıklamasında, “Benim alnım açık. Başım dik. Vicdanım rahat!” ifadelerini kullandı.

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadığını vurgulayan Balcıoğlu, “Tutuklama bir hüküm değil. Hakkımda kesinleşmiş hiçbir mahkûmiyet kararı yok! Ortada verilmiş bir hüküm yok! Ortada ispatlanmış bir suç yok!” dedi.

Balcıoğlu açıklamasını, “Başımı eğmedim, eğmeyeceğim. Boyun eğmedim, eğmeyeceğim. Susmadım, susmayacağım.” sözleriyle tamamladı.

BEYLİKDÜZÜ VE İMAMOĞLU İNŞAATA OPERASYON

İstanbul’da günün bir diğer operasyonu Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’la ilgili soruşturmada düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat’a usulsüz iskan verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli operasyon Giresun ve Bursa’yı da kapsadı. Şüphelilerden 27’si gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi çalışanları, İmamoğlu İnşaat personeli ve yapı denetim firması çalışanlarının bulunduğu aktarıldı.

ANTALYA'DA DA YENİ OPERASYON

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında da yeni bir operasyon düzenlendi. Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin Kültür Şube Müdürü’nün de bulunduğu aktarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in yaptığı atamayla Kültür Daire Başkanlığı görevine Güven Ulutekin getirilmişti.

İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANLARININ YARISI TUTUKLU

2023’ten bugüne İstanbul’da tutuklanan belediye başkanı sayısı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkındaki kararla birlikte 14’e çıktı. Bu isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 13 ilçe belediye başkanı bulunuyor.

İstanbul’da bu süreçte tutuklanan ilçe belediye başkanları arasında Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile, Beyoğlu, Bayrampaşa, Ataşehir ve Silivri belediye başkanları yer aldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 1 yıla aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Özer, 2023 yerel seçimlerinden sonra tutuklanan ilk CHP'li başkandı.