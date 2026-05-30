Türk siyasetinde herkes bugün olacakları bekliyor! Özgür Özel meydanda Kılıçdaroğlu genel merkezde

Türki siyasi gözlerini bugün Ankara’ya çevrildi. CHP Lideri Özgür Özel Güvenpark’ta, Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi’nde aynı saatte partililerle buluşacak.

Tartışmalı butlanın ardından bugün Ankara’da iki ayrı bayramlaşma programı yapılacak. CHP Lideri Özgür Özel, saat 14.00’te Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte CHP Genel Merkezi’nde destekçilerine seslenecek.

Özel, Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde Ankara’ya geliyor. Özel, bayramlaşma programının kapalı kapılar ardında yapılmayacağını belirterek adres olarak meydanı gösterdi.

Özel’in Kızılay’daki Ankara İl Başkanlığı önünde toplanacak yurttaşlara otobüs üstünden seslenmesi bekleniyor.

Özel, program öncesi yaptığı çağrıda, “Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız” dedi. CHP Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da yurttaşları Özel’in programına katılmaya çağırdı.

"KİRLİ KOLTUK KAPMA..."

Bayramlaşma programı için Ekrem İmamoğlu’ndan da destek mesajı geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, “Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. ‘Kirli koltuk kapma - paylaşma’ ittifakına karşı yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, çağrısında mücadelenin partiler üstü olduğunu belirterek Cumhuriyet, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OTOBÜS KALDIRIYORLAR

Özel’in meydandaki programıyla eş zamanlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi’ne gidecek. Tartışmalı “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine tedbiren getirilen Kılıçdaroğlu’nun, saat 14.00’te Genel Merkez önünde vatandaşlarla buluşması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu için hazırlanan afişlerde “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” ve “Yalnız değilsin, seninleyiz Kahraman Kemal” sloganları yer aldı. Kılıçdaroğlu cephesinin program için çevre illerden otobüs seferleri düzenlediği de gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu için otobüs sefeleri de başlattılar. Ankara'da yeteri kadar destekçi bulamadığı öğrenilen Kılıçdaroğlu için çevre illerden otobüs seferleri kalkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek isteyenler otobüs yolculuğu ile Ankara'ya getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne gitmesi bekleniyordu. Ancak program değişti ve ziyaret 30 Mayıs’a alındı. Böylece Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşması ile Özel’in meydan programı aynı gün ve aynı saate denk geldi.

ÖZEL'İN BAYRAMLAŞMASINI İPTAL EMEK İÇİN BAŞVURU MU YAPTILAR?

Programlar öncesi en çok tartışılan başlık ise Ankara Valiliği’ne başvuru iddiası oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu yönetiminin Özel’in Güvenpark’taki programının engellenmesi için Ankara Valiliği’ne başvurduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise iddiayı yalanladı. Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile görüştüğünü ve Genel Merkez’in Valilikten böyle bir talepte bulunmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur” dedi. Sönmez, Valiliğin yalnızca bazı ilçe örgütlerinin yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı olup olmadığını sorduğunu, Genel Merkez’in de böyle bir çağrı bulunmadığını bildirdiğini aktardı.

AKP’li Şamil Tayyar ise idari kaynaklarla görüştüğünü belirterek, program için “miting değil, bayramlaşma izni” alındığını söyledi. Tayyar, bayramlaşmanın mitinge dönüşmesi hâlinde işlem yapılabileceğini ifade etti.