Tümgeneral Mete Kuş emekli edildi! Konya-Fenerbahçe maçında F-16 uçurulmuştu

Konyaspor-Fenerbahçe Nisan 2026'daki maçı sırasında stat üzerinde F-16 uçurduğu merkeze çekilen Tümgeneral Mete Kuş, son Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla emekliye sevk edildi.

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yaparken Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında stat üzerinde F-16 ve Skorsky uçuşları gerçekleştirilmesiyle gündeme gelen Tümgeneral Mete Kuş emekli edildi.

Kuş’un, son Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında emekliye sevk edildiği belirtildi. Tümgeneral Kuş, nisan ayında yaşanan tartışmanın ardından görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına çekilmişti.

TARAFTAR SAVAŞ UÇAĞI PANKARTI AÇMIŞTI

Tartışmalar, 21 Nisan 2026’da Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında başladı. Maç devam ederken F-16 savaş uçakları ile Skorsky tipi helikopterler stat üzerinde uçuş yaptı.

Tribünlerde ise üzerinde savaş uçaklarının yer aldığı, “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankart açıldı.

Uçuşların, Konyaspor’a destek amacıyla taraftar grupları ile üs komutanlığı arasında koordine edildiği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Tümgeneral Kuş görevden alınarak Ankara’ya atandı.

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Kuş’un görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinin temel ilke olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” denilmişti.

İktidar medyasından Yeni Şafak ise uçuşların maç için düzenlenmediğini savunmuştu. Gazetenin haberinde, bölgede yaklaşık bir aydır planlı gece görüş eğitimleri yapıldığı ve uçuşların karşılaşmayla doğrudan bağlantılı olmadığı ileri sürülmüştü.

Haberde ayrıca Mete Kuş’un 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havada koruyan ekipte görev aldığı belirtilmişti.