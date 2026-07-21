Tüm Türkiye bu açıklamaya kilitlendi! Özgür Özel CHP’deki son grup toplantısında konuşacak

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan tartışma kritik bir aşamaya geldi. CHP Lideri Özgür Özel, bugün saat 13.30’da TBMM’de düzenlenecek grup toplantısında konuşacak. Toplantının, Özel’in CHP çatısı altında katıldığı son grup toplantısı olabileceği belirtiliyor.

Özel’in konuşmasında mahkeme kararından sonra yaşananları ve yürütülen hukuk mücadelesini anlatması bekleniyor. Yeni bir siyasi hareketin neden gerekli görüldüğüne ilişkin ayrıntıları paylaşacağı da ifade ediliyor. Ancak Özel’in bugün CHP’den istifa edeceği yönündeki iddialar, yakın çevresi tarafından henüz doğrulanmadı.

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI

Özel, 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada yeni parti hazırlıklarının farklı alanlarda sürdüğünü söylemişti. Parti adı, logosu, programı ve tüzüğü üzerinde çalışıldığını belirten Özel, resmî adım için temmuz sonu ile ağustos başını işaret etmişti. Özel ayrıca karar vermeden önce Yargıtay sürecini ve olağanüstü kurultay başvurularını bekleyeceklerini açıklamıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin kararı, 17 Temmuz’da Yargıtay’a ulaştı. Dosyanın 20 Temmuz’da başlayan adli tatilden önce ele alınmaması, yeni parti çalışmalarını hızlandırdı. Yargıtay’ın dosyayı yaz aylarında inceleme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Kulislerde yeni partinin kuruluş dilekçesinin 24 ya da 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığına sunulabileceği konuşuluyor. Henüz parti adı veya kuruluş tarihi konusunda resmî bir açıklama yapılmadı.

Yeni partiye geçmesi beklenen milletvekili sayısıyla ilgili de farklı rakamlar dile getiriliyor. Bazı kaynaklar yaklaşık 70, bazıları ise 80 ila 90 milletvekilinin Özel ile birlikte hareket edebileceğini iddia ediyor. Milletvekillerinin bir bölümünün ise hukuk mücadelesini sürdürmek amacıyla CHP’de kalabileceği belirtiliyor.

TOPLANTILAR YARIN SÜRECEK

Özel’in grup toplantısının ardından kendisine destek veren seçilmiş il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Özel, 22 Temmuz Çarşamba günü de Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecek. Yeni partinin kuruluş takvimi ile CHP’den ayrılacak isimlere ilişkin yol haritasının bu görüşmelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.