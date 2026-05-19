Tülay Hatimoğulları duyurdu: Heyetimiz İmralı'ya gidecek

Adıyaman'da Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MA'da yer alan habere göre, süreçte tıkanıklık olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

"HEYETİMİZ İMRALI'YA GİDECEK"

"Kalıcı bir barış olmalı. Kürt cenahı çok kararlı bu konuda. Gerçekten, ‘Türkiye'de artık silahlı mücadeleyi tamamen bitiriyoruz’ dediler. Bununla ilgili kararlar aldılar. ‘Bu bizim için bir taktik değil, bir strateji değil’ diyorlar. Bu çok önemli. Bu konuda da yasal adım bekleniyor ama iktidar yasal adım konusunda biraz yavaş gidiyor." diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, sürece dair şu değerlendirmelerde bulundu: