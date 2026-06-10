Trump İran'a yeni saldırıyı duyurdu: Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen bir Amerikan helikopterini düşüren İran'a karşı misillemeleri sürdüreceklerini söyleyen Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde" dedi.

"BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRMAZ"

Trump, gazetecilerle yaptığı görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı; Erdoğan'ın, "İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları Türkiye'yi de tehdit eder hale geldi." şeklindeki ifadeleri hatırlatılarak sorulan "Sizce İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimali var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: