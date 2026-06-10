Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Trump İran'a yeni saldırıyı duyurdu: Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti

Trump İran'a yeni saldırıyı duyurdu: Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir saldırı daha düzenleyeceklerini duyurdu. Gazetecilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorusuna da yanıt veren ABD Başkanı, Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Trump İran'a yeni saldırıyı duyurdu: Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti
Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen bir Amerikan helikopterini düşüren İran'a karşı misillemeleri sürdüreceklerini söyleyen Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde" dedi.

Diplomasi umudu doğmuştu, Trump’tan savaş çıkışı geldi! “İran’ın altyapısını vurmaya çok yaklaştım”Diplomasi umudu doğmuştu, Trump’tan savaş çıkışı geldi! “İran’ın altyapısını vurmaya çok yaklaştım”

"BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRMAZ"

Trump, gazetecilerle yaptığı görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı; Erdoğan'ın, "İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları Türkiye'yi de tehdit eder hale geldi." şeklindeki ifadeleri hatırlatılarak sorulan "Sizce İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimali var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"O benim çok iyi bir dostum. Onu çok seviyorum. Güçlü bir adam ve tam bir lider. Bence ben başkan olduğum sürece böyle bir şey olmaz, çünkü o bana saygı duyuyor."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran ABD Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump İsrail
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro