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Tom Barrack'tan Hakan Fidan'a ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Ziyarette Barrack'a ABD Temsilciler Meclisi Üyesi de eşlik etti.

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Tom Barrack'tan Hakan Fidan'a ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa’yı Ankara’da kabul etti."

Tom Barrack'tan Hakan Fidan'a ziyaret - Resim : 1
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Tom Barrack
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