Tom Barrack'tan Hakan Fidan'a ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa’yı Ankara’da kabul etti."

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.