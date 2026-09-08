Tom Barrack'tan Hakan Fidan'a ziyaret
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Ziyarette Barrack'a ABD Temsilciler Meclisi Üyesi de eşlik etti.
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımız Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa’yı Ankara’da kabul etti."
Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Bakanımız @HakanFidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa’yı Ankara’da kabul etti. pic.twitter.com/AVqd8NiQN7— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 8, 2026
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi