AKP MHP itiraz etmişti: Zile Belediye Meclisi seçimlerine mahkemeden durdurma kararı

Tokat'ın Zile ilçesinde, AKP ve MHP gruplarının belediye meclisindeki komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde hukuka aykırılık olduğu gerekçesiyle açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Tokat İdare Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası, AKP Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe, MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve belediye meclis üyeleri Zile Adalet Sarayı önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

"MUHALEFETİN TEMSİL HAKKI KISITLANDI"

Grup adına konuşan MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıstanlıoğlu, nisan ayındaki seçimlerde meclis çoğunluğu kullanılarak hukuka aykırı işlemler yapıldığını iddia etti. Dağıstanlıoğlu, şunları söyledi:

MHP ve AK Parti gruplarının ortak adayları lehine kullanılan oyların bir kısmı hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın geçersiz sayılmıştır. Komisyonlarda ise meclisteki siyasi dağılım gözetilmeyerek muhalefetin temsil hakkı kısıtlanmıştır. Seçimlerin yapıldığı anda tarafımca meclis tutanağı tutulmuş ve yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız. Bugün gelinen noktada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yaşanan sürecin görevi kötüye kullanma suçu yönünden de incelenmesi gerektiğine inanıyoruz.

"BELEDİYE BAŞKANININ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPMASINI BEKLİYORUZ"

AKP İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise mahkeme kararının iddia ettikleri keyfiliği kanıtladığını belirtti. Cumhur İttifakı vekili olarak suç duyurusunda da bulunduklarını ve meclis divanı ile belediye başkanı hakkında tahkikat yürütüldüğünü söyleyen Öcbe, şu ifadeleri kullandı: