TİP'ten Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne çağrı: Saray'a da kayyuma da direneceğiz!
TİP Ankara İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Genel Merkez'e düzenlenen polis baskınının ardından TBMM'ye doğru başlattığı yürüyüşe çağrı yaptı.
Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü'nden, CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen polis baskınının ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek geldi.
Örgütten yapılan açıklamada yurttaşlar, CHP Lideri Özgür Özel'in Genel Merkez'den TBMM'ye doğru başlattığı yürüyüşe davet edildi.
"SARAY'A DA KAYYUMA DA DİRENECEĞİZ!"
"Saray'a da kayyuma da direneceğiz!" başlığıyla paylaşılan çağrı metninde şunlara yer verildi:
"Tüm halkımızı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başlattığı yürüyüşe davet ediyoruz."
