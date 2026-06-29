Tamar Tanrıyar bilmecesi büyüyor! Yakalandı mı, teslim mi oldu? Sabah yazarı şüpheleri sıraladı

Sosyal medya üzerinden siyasetçileri ve Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef alan iddialarıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkındaki soruşturmada sular durulmuyor.

Başsavcılığın 'teslim oldu' dediği Tanrıyar için Sabah Gazetesi'nin yazarlarından Dilek Güngör, emniyetin 'yakalandı' ifadesi kullandığını söyledi.

Güngör, iki kurum arasındaki açıklama farkına dikkat çekip, "İnşallah dijitalleri yok etmemiştir, kimle bağlantılı çıkacak merak ediyorum." dedi.

Dilek Güngör'ün, gözaltına alındıktan birkaç saat sonra adli kontrolle serbest bırakılan Tanrıyar hakkındaki açıklamaları, kavganın daha da büyüyeceği yorumlarına yol açtı.

Tanrıyar'ın Kuşadası'na bu kruvaziyer gemisi ile geldiği öğrenildi.

"YAKALANDI MI, TESLİM Mİ OLDU? TUHAF!"

Tamar Tanrıyar'ın Berat Albayrak'ın ağabeyi ve Turkuvaz Medya'nın patronu Serhat Albayrak'a yönelik 'FETÖ' imasının ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Tanrıyar'ın soruşturmadan birkaç gün önce yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu. Tanrıyar'ın bugün Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındığı duyuruldu.

İktidara yakın medyada 'Yakalandı, gözaltına alındı' haberleri yapılırken, başsavcılık Tanrıyar'ın gelip teslim olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tamar tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur." denildi.

Kuşadası Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla ifade veren Tanrıyar saatler içinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞTE GÜNGÖR'ÜN KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMASI

İktidar kanadında kavga yorumları tırmanırken Tanrıyar hakkında Sabah Gazetesi Yazarı ve Albayrak ailesine yakın bir isim olan Dilek Güngör art arda iddialar ortaya attı. Güngör şunları yazdı:

"Emniyet ‘yakalandı’ açıklaması yaparken, savcılık niye ‘teslim oldu’ bülteni geçti. Tuhaf!Bu arada serbest bırakmışlar, dijitallerine el koymuşlar! İnşallah dijitalleri yok etmemiştir, kimle bağlantılı çıkacak merak ediyorum."

27'yi 28 Haziran'a bağlayan gece Tanrıyar'ın Albayrak ailesinin hedef almasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti. Güngör de 27 Haziran'da şu paylaşımı yapmıştı:

"15 Temmuz’un yıldönümü yaklaşırken FETÖ’nün farklı fraksiyonları yine videolar çekmeye/çektirmeye başladı. Nedense, FETÖ gibi her türlü terör örgütüyle mücadele eden ve daima savaşacak olan Turkuvaz Medya Grubu’nu hedef alıyorlar. O videoyu çektirenlerin boyu buraya yetmez…"

GÜNGÖR'DEN KAÇIŞ PLANI İDDİASI

Soruşturma kararının verilmesinden bir gün sonra da Güngör, Tanrıyar'a 'video çektirenlerin' her şeyi planladığını iddia etmişti:

"Bu kadına (Tamar Tanrıyar) bugüne kadar kim meşrutiyet verdi? Herkese parmak sallama cüretini nerden buluyor, bu da soruşturulmaya değer!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş. Kadın videoyu çekip tekneye binmiş, gidiyor, artık nereye gidiyorsa…Bulunursa bu operasyonu kimin adına çektiğini söyletirler!

Tamar Tanrıyar 23 Haziran’da Marmaris hudut kapısından firar etmiş! Yani videoyu çekmeden önce…Belli ki, bu kadına videoyu çektirenler, Albayrak ailesine mesnetsiz iddialarla saldır emri verenler, her şeyi planlamış, kaçış planını hazırlamış…"

NELER OLMUŞTU?

Tamar Tanrıyar, Sözcü grubunun yeni gazetesinin Turkuvaz Medya tarafından dağıtıma çıkması nedeniyle, Albayrak ailesine 'FETÖ' imasında bulunmuştu. Tanrıyar'a AKP cephesinden ilk tepkiyi Mücahit Birinci vermişti. Tanrıyar hakkında kısa süre sonra da savcılık tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.